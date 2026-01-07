Un article de
7 de gener de 2026

Les imatges de la cavalcada de Reis d’Igualada 2026

El polític basc Aitor Esteban, convidat de la Festa de Reis 2026, rebent als Reis al costat de l’alcalde Castells. © Joan Guasch
El rei Baltasar s’adreça als igualadins i igualadines. © Joan Guasch
La Banda de Música d’Igualada. © Joan Guasch
Els estendards dels Reis i el Patge Faruk. © Joan Guasch
L’Estrella d’Orient. © Joan Guasch
El Nunci i els Heralds acompanyen al Patge Faruk a la seva carrossa. © Joan Guasch
Patges i patgesses carregats de regals, preparats per repartir-los per les cases. © Joan Guasch
Els típics 4×4 de la comitiva reial. © Joan Guasch
El Rei Melcior a la seva carrossa, acompanyat dels seus petits patges. © Joan Guasch
El Rei Gaspar a la seva carrossa, acompanyat dels seus petits patges. © Joan Guasch
El Rei Baltasar a la seva carrossa, acompanyat dels seus petits patges. © Joan Guasch
Patges “motoritzats”. © Joan Guasch
