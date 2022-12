Illa demana, des d’Igualada, que Esquerra es posi a treballar més per poder aprovar els pressupostos

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha advertit que el seu partit “no està per aguantar el paraigua a ningú”, sinó per treballar perquè Catalunya tingui uns bons pressupostos. Ha recordat a Pere Aragonès i a ERC que és la seva responsabilitat “aconseguir els suports suficients” per tirar endavant els comptes. Illa ho ha dit des d’Igualada i en resposta a la portaveu republicana, Marta Vilalta, que aquest dissabte ha posat sobre la taula la possibilitat de portar-los a aprovació abans de tancar un acord. “Menys declaracions absurdes i que no aporten res i més feina”, ha etzibat Illa. El socialista també ha aprofitat per demanar al PP que “deixi d’enredar”, faciliti la renovació del poder judicial i respecti el marc de convivència.

Salvador Illa ha carregat contra ERC i la gestió que els republicans estan fent en la negociació dels pressupostos. Els ha demanat que deixin “d’embolicar la troca” i de “fixar horitzons impossibles” perquè la prioritat ha de ser resoldre els problemes que afecten els ciutadans i ciutadanes. “Un problema que ja hauríem d’haver solucionat és el de tenir pressupostos l’1 de gener”, ha comentat el primer secretari socialista, que ha afirmat que els comptes no s’han aprovat “pels embolics i les batzegades d’ERC”. En aquesta mateixa línea, ha advertit que el PSC “no està per aguantar el paraigua a ningú, sinó perquè Catalunya tingui uns bons pressupostos”. Ha assegurat que correspon al president Aragonès i a ERC buscar els suports necessaris al Parlament, una fita que recorda que ara per ara no s’ha assolit. “Menys declaracions absurdes que no aporten res i més feina”, ha sentenciat.

A preguntes dels periodistes, també s’ha referit a les declaracions que la líder dels Comuns, Jessica Albiach, ha fet aquest dissabte, afirmant que anar en contra de l’impost de patrimoni és anar en contra de les polítiques que tira endavant el govern espanyol i posicionar-se a favor de la patronal. Illa ha recordat que el PSC no ha participat en els acords als quals el Govern ha arribat amb els Comuns, tot i que ha dit que els respecten i que els estan valorant. Ha defensat la política de fiscalitat del govern espanyol i ha indicat que la subscriu totalment. “El trasllat a una fiscalitat catalana l’estem estudiant”, ha indicat.

El socialista ha fet aquestes declaracions en una visita a Igualada, on s’ha reunit amb representants del món empresarial i polítics locals. Illa ha aprofitat l’ocasió per referir-se a la renovació del poder judicial i per apel·lar a la responsabilitat del PP . “Demano que deixi d’enredar, compleixi amb les seves obligacions i respecti el marc de convivència del qual ens hem dotat”, ha assenyalat el primer secretari del PSC, que ha demanat als populars que permetin que es faci efectiva la renovació a partir de les majories que va votar la ciutadania espanyola.

Procés acabat

En una altre ordre de coses, Illa s’ha referit a l’actual estat del procés independentista. Ha recordat que els tres pilars bàsics que el sustentaven i que des del seu punt de vista eren la unitat independentista, la uniteralitat i la dinàmica de confrontació ja no existeixen.

“Amb l’esclat del Govern, la unitat independentista ja no és operativa al Parlament”, ha comentat Illa que ha advertit que, per altra banda, “ERC s’ha compromés per escrit” a complir amb el marc de convivència. Alhora, ha remarcat que gràcies en bona part a les polítiques promogudes pel govern espanyol, s’ha creat un clima de “diàleg” que ha permès posar punt i final a la confrontació. En definitiva, ha considerat que “qui va afirmar que el procés s’havia acabat tenia bona part de raó”.