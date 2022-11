Igualda acull un Festivitas Bestiarum molt pirotècnic i reivindicatiu

Demà dissabte 19 de novembre arriba a Igualada la versió més pirotècnica i feminista del Festivitas Bestiarum, la gran gala anual del bestiari festiu. Imatges festives amb forma d’animal d’arreu de Catalunya es desplaçaran a la Capital de la Cultura Catalana 2022 per celebrar aquesta festa que commemora el Dia Europeu del Bestiari Festiu (24 de novembre).

Un gran boc de quatre metres d’alçada, una víbria representada amb una mescla de serp i ocell i un drac inspirat en els boscos de Peramola són algunes de les bèsties que el públic podrà conèixer en aquest acte organitzat per l’Agrupació del Bestiari, la federació de colles de bestiari dels Països Catalans, amb la col·laboració de l’Ajuntament del municipi.

A les onze del matí, les bèsties festives faran plantada al carrer Nou de la plaça de Cal Font (entre el carrer Aurora i el carrer del Clos). Allà, des de dos quarts de vuit del matí s’hi hauran concentrat 35 membres de la Federació Catalana de Catifaires que elaboraran una gran catifa d’art efímer amb el bestiari festiu com a tema central.

Ja al migdia, a partir de les dotze, es farà una cercavila pel centre del municipi en què les bèsties mostraran la seva vessant més amable, ja que no tiraran foc. A la tarda, però, serà tot el contrari: sortiran des de la plaça de Cal Font a dos quarts de cinc llançant pirotècnia i dirigint-se a l’Antic Escorxador on se celebrarà la gala d’entrega dels Premis BEST.

Com a novetat d’aquest any, la cerimònia estarà presentada per primera vegada per dues persones. Seran els periodistes Marta Catena i Pere-Juventí Balcells els encarregats de conduir una gala en la qual Jordi Cubillos farà el relleu al nou ambaixador/a del bestiari festiu. A les set de la tarda ja estaran a punt per començar la connexió en directe, i és que a part de ser un acte presencial (podeu reservar entrades a l’enllaç), també es retransmetrà per internet pel canal de Youtube de l’Agrupació del Bestiari.

Una reivindicació que ve de lluny

Per tal de visualitzar el paper de la dona en el món de la cultura popular, el jurat escollit aquest any és exclusivament femení. La decisió s’ha pres amb la finalitat de reivindicar a partir d’ara una cultura popular més equitativa des del punt de vista de gènere.

Nou dones han estat les encarregades de valorar les candidatures tant dels Premis a la Societat, com dels que estan dirigits a les entitats federades. Els primers pretenen fer un reconeixement a totes aquelles persones i entitats que fan una gran tasca a favor de la cultura popular. És el cas d’iniciatives de comunicació, empreses, entitats i personatges públics (des de l’edició passada se’n premien dos: una dona i un home).

L’altra categoria va dirigida a les millors iniciatives que han dut a terme les entitats federades durant l’últim any, siguin projectes o activitats. En aquesta edició s’han presentat un total de deu candidatures d’entre les quals s’elegiran els sis finalistes. A partir d’aquests sortiran els tres premiats.

La festa no acaba aquí, i és que després de la gala les bèsties faran una encesa de lluïment.

Bèsties participants en la IXa edició del Festivitas Bestiarum

COLLES D’IGUALADA

• Víbria Jove d’Igualada (colla Dracs i Víbries d’Igualada)

• Drac d’Igualada (colla Dracs i Víbries d’Igualada)

• Drac Xerric (colla Petits Diables i Pixapólvores d’Igualada)

• Drac Bufarot (colla Petits Diables i Pixapólvores d’Igualada)

• Drac Mal Llamp (Grup Mal Llamp Igualada)

• Drac Flameus (Grup Mal Llamp Igualada)

COLLES D’ARREU DE CATALUNYA

• Drac Asparrac de Tragó de Segre (Associació Festiva i Cultural de Tragó)

• Carpafera de Martorell (Colla de Diables i Dracs de Martorell)

• Cabrot Petit del Vendrell (Drac de Foc El Cabrot)

• Boc Jordiet de Tortosa (Associació Cultural Llampec Nois de Ferreries)

• Drac de l’Agrupació del Bestiari (Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya).