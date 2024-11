Els igualadins Pep Ros i Mònica Martin guanyen el raid solidari “Chatarras Raid” amb el seu Volkswagen Escarabat

El passat 3 de novembre, la parella igualadina Pep Ros i Mònica Martin, amb el seu fidel Volkswagen Escarabat de 1963, va començar a Tànger la primera de les 6 etapes del Chatarras Raid, que recorreria més de 3000 km al Marroc i on el més important és l’aventura, el bon humor, la camaraderia i també algunes estones de patiment. L’aventura va acabar amb premi per a aquesta parella igualadina, que va aconseguir guanyar en la categoria absoluta.

El Chatarras Raid no és només una competició de destresa en l’orientació i d’habilitat al volant, sinó també de treball en equip on es posa a prova la capacitat per resoldre problemes. Entre els valors del raid s’ha de destacar la solidaritat. Cada equip ha fet entrega de material escolar a una associació local que treballa per millorar la vida de les comunitats del sud marroquí.

Després de tota una setmana de milers de quilòmetres a les seves esquenes, la Mònica i el Pep marxen a casa amb la satisfacció d’haver completat el raid, on cal destacar que el petit Volkswagen no ha donat problema mecànic, però també s’emporten a casa dos premis, el Fast & Fossil atorgat al cotxe més antic que completa totes les etapes i el de Màster Chatarras, guanyador absolut del raid atorgat per votació de tots els participants i de l’organització.