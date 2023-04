Igualada viu amb força participació la festa del Sant Crist

Igualada va tornar a celebrar dimarts amb total normalitat la festivitat del Sant Crist, commemorativa de la suor de sang de la Imatge, amb una notable participació en tots els actes i amb el protagonisme de la greu necessitat de pluja en les pregàries.

Enguany, precisament, es compliren 225 anys de la cèlebre bandera del Sant Crist, creada precisament pels Priors com a rogativa per demanar la pluja en una altra situació de sequera, l’any 1798.

Al matí tingué lloc l’Ofici Solemne, presidit pel bisbe de Vic i concelebrat pels rectors i religiosos de la ciutat i per igualadins forans. Hi assistí part de l’Ajuntament, encapçalat per l’alcalde Marc Castells, i els diputats al Parlament, Jordi Riba i Judit Guàrdia. El temple basilical va quedar ple de gom a gom, amb una gran assistència, que va rebre a l’entrada el punt de llibre, recordatori de la festa, de Rosa Montal Riba.

En les pregàries es va tenir molt present la situació de sequera que pateix el nostre país. La Coral Exaudio, dirigida per Carles Prat, acompanyant a l’orgue Pol Requesens, va tenir cura dels cants i la soprano Teresa Roig va interpretar, després de la comunió, el sonet verdaguerià al Sant Crist.

Es finalitzà el solemne ofici amb la benedicció papal i el cant dels goigs.

El penó de la ciutat participa per primera vegada a la processó

En una tarda esplèndida, la processó del Sant Crist es va celebrar amb molta dignitat, concentrant públic especialment a la sortida de la Imatge de la Basílica i a la Rambla de Sant Isidre.

Més d’un centenar de fidels va acompanyar a la venerada Imatge, que fou portada sota tàlem pel bisbe de Vic i pels sacerdots igualadins Josep Maria Mas, Pere Oliva, Valentí Alonso, Joan Prat, Salvador Batet i Xavier Bisbal.

En la processó, a més de la bandera del Sant Crist portada pels Priors, van sortir tot un seguit de banderes de gremis i entitats igualadines. Enguany com a novetat va participar per primera vegada al seguici processional el penó de la ciutat a càrrec de la junta de l’Antic Gremi de Traginers, portadors aquest 2023 d’aquest recuperat símbol ciutadà. Tancava la processó part de la corporació municipal encapçalada per l’alcalde de la ciutat.

A l’església del Roser, Teresa Roig va cantar de nou el sonet verdaguerià i, de retorn a Santa Maria, la Imatge de l’Espòs de Sang, també una novetat d’enguany, va ser acompanyada de manera solemne fins a l’interior de la basílica per la Banda de Música d’Igualada. A continuació, el Sant Crist va rebre l’adoració de nombrosos fidels que omplien a vessar el temple. La missa final de la jornada, presidida pel vilanoví Mn. Josep Maria Riba, vicari general de la diòcesi, comptà també amb una notable assistència.

Propers actes: retorn de la Imatge i pregària del 20 d’abril

Les festes del Sant Crist també van tenir altres actes, més íntims, com el tradicional viacrucis de Divendres Sant al Roser i la funció de vespres, el dilluns de Pasqua.

Diumenge vinent, dia 16, hi haurà el retorn de la Imatge a la seva Capella. Serà a 2/4 d’1 del migdia, a la Basílica, amb una Missa presidida pel Prior eclesiàstic Mn. Xavier Bisbal i Talló.

I dijous, dia 20, es farà la pregària commemorativa de la suor de sang a l’església del Roser, a 3/4 de 8 del vespre, finida la missa de les 7 de la tarda.