L’Igualada Urban Running escalfa motors per omplir la ciutat el 25 de maig

L’Igualada Urban Running ja ha començat a caminar per arribar a una nova edició el 25 de maig. L’esdeveniment, un dels més participats de la ciutat, estarà conformat per diferents activitats destinades a tots els públics, amb la cursa de 5 quilòmetres com a gran protagonista.

La cursa gran transcorrerà pels carrers del centre de la ciutat en un circuit que, enguany, només es realitzarà en una sola volta. La regidora d’Esports, Patrícia Illa, destaca que l’ambient de l’activitat “amb milers de persones animant al pas dels corredors i corredores”. Illa afirma que es tracta “d’un dia d’esport, comerç i restauració que ningú vol perdre’s”.

Al matí, Masterclass de Zumba

La jornada començarà a les 11h del matí amb una Masterclass de Zumba en favor de l’Associació Som Prematurs. L’activitat es durà a terme a l’escenari de la Plaça de Cal Font. Les inscripcions d’aquesta activitat s’han de realitzar a SomPrematurs.cat.

Les curses pels més petits donaran el tret de sortida a una tarda plena d’activitats

Ja a la tarda, les curses infantils organitzades per Kids & Us faran que els més petits siguin protagonistes al carrer. A les 17h començarà la cursa de cotxets, i 15 minuts més tard tindrà lloc la cursa infantil per nens i nenes de 5 a 12 anys. Finalment, a les 17:30h, la cursa dels petits de 2 a 5 anys tancarà la versió infantil de la Igualada Urban Running.

L’activitat continuarà al centre de la ciutat a partir de les 18h amb la Caminada Solidària en favor de la lluita contra el càncer. Els caminadors i caminadores realitzaran un recorregut de 3,5 quilòmetres pels carrers del centre de la ciutat. Tots els diners recaptats en la inscripció d’aquesta activitat aniran destinats a l’Associació contra el Càncer a Igualada. Per fer la inscripció solidària cal anar presencialment a les botigues Milar Martinez del Passeig Verdaguer 135 o bé a la botiga E-Lowing de l’avinguda Balmes on els interessats trobaran una urna de l’associació contra el càncer i podran dipositar una donació mínima de 3€. Totes les persones inscrites rebran una samarreta tècnica per participar a la caminada.

Finalment, la cursa de 5 km pel centre de la ciutat començarà a les 19h de la tarda. Les inscripcions es poden fer a www.urbanrunning.cat i el seu preu amb samarreta tècnica de regal és de 6€.