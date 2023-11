Igualada tindrà una oficina per ajudar a crear comunitats energètiques

Publicitat

L’Ajuntament ha rebut una subvenció europea Next Generation per a la creació d’una Oficina de Transformació Comunitària (OTC), un servei d’assessorament i acompanyament per a la creació de comunitats energètiques. Està previst que l’oficina estigui en funcionament a principis de 2024.

L’oficina comptarà amb un tècnic amb formació i experiència en eficiència energètica a jornada completa per a oferir assessorament tècnic, jurídic i administratiu per a la creació de comunitats energètiques. Anirà dirigit a ciutadans, empreses i sector públic.

També s’ha iniciat un estudi per avaluar la viabilitat de constituir comunitats energètiques de certa dimensió a Igualada. Altres accions que es duran a terme seran tasques de difusió com jornades, tallers i cursos de formació, principalment dirigides a la ciutadania, al sector empresarial i a col·lectius específics, incloent-hi professionals com administradors de finques, instal·ladors i altres amb perfil tècnic, que, en funció dels coneixements previs, seran més tècniques o més didàctiques. També està previst crear i actualitzar periòdicament una pàgina web.

El regidor de Sostenibilitat, Jordi Marcè, ha explicat que “en matèria de mitigació del canvi climàtic, apostar per un model energètic lliure d’emissions és clau per avançar en la transició energètica i és per això que hem impulsat diferents iniciatives com aquesta que van en aquesta línia”. Marcè ha afegit que “la ciutadania i el sector empresarial són actors clau en l’avanç en la transició energètica de la nostra ciutat. L’OTC compta amb un pressupost de 148.282,10 euros, dels quals 103.797,47 procedeixen dels fons Next Generation EU.

