Igualada tindrà una nova estació automàtica meteorològica

Igualada comptarà aviat amb una estació meterològica automàtica de l’Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET), segons que ha anunciat aquesta setmana el Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament. L’estació estarà situada a l’extrem oest del municipi, entre la Muntanyeta i el Parc del Puigcornet.
Es tractarà de la primera estació d’aquestes característiques que tindrà la ciutat, a banda de la càmera d’El Temps de 3Cat que hi ha al terrat de l’edifici de l’Ajuntament. La xarxa d’estacions automàtiques XEMA del Servei Meteorològic de Catalunya compta tambá amb sis estacions a l’Anoia: a Òdena, La Llacuna, Hostalets de Pierola, Pujalt, la Panadella (Montmaneu) i Canaletes (Cabrera).