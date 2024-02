Igualada tindrà una base del Cos d’Agents Rurals que acollirà ‘l’Àrea Bàsica de l’Anoia’

Publicitat

El Conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, acompanyat de la directora general dels Agents Rurals, Elisenda Pérez, l’inspector en cap del Cos d’Agents Rurals, Josep Antoni Mur, i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha visitat els terrenys de la capital de l’Anoia on es construirà l’edifici que acollirà l’Àrea Regional de la Catalunya Central i l’Àrea Bàsica de l’Anoia del Cos d’Agents Rurals. La ubicació del futur edifici són uns terrenys de l’avinguda del Pla de la Massa cedits per l’Ajuntament d’Igualada.

La parcel·la, de més de 3.000 metres quadrats, acollirà l’Àrea Bàsica de l’Anoia del Cos d’Agents Rurals, actualment ubicada a l’avinguda Pau Casals, així com també l’Àrea Regional. L’objectiu és que l’edifici pugui comptar amb espais i aules de formació tant per acollir infants i joves per a sessions d’educació i informació ambiental com per a la formació pròpia dels agents.

Segons ha explicat el conseller d’Interior, es tracta de la primera construcció prevista en el Pla de Bases del Cos d’Agents Rurals. Aquest Pla, de recent creació, preveu una renovació de bona part de les seus de treball del Cos d’Agents Rurals a tot Catalunya amb l’objectiu d’adaptar-se a l’actual increment d’efectius del cos. A més, aquest Pla millora els edificis pel que fa a la seva visibilitat i identificació en el paisatge i l’entorn i en preveu tres models diferents. L’objectiu és apropar els serveis del cos d’Agents Rurals a la ciutadania i els col·lectius amb els quals treballa estretament a cada territori.

Les 40 Àrees Bàsiques i Regionals del Cos d’Agents Rurals estan ubicades en diferents municipis de cadascuna de les comarques catalanes. A més de ser els centres de treball dels efectius del cos, acullen el personal funcionari i laboral adscrit a la Direcció General dels Agents Rurals.

Un cos que creix

Actualment la Direcció General d’Agents Rurals està formada per 500 Agents Rurals, 41 persones operadores de control i 40 persones que desenvolupen tasques administratives i tècniques de suport. Elena ha posat de relleu l’increment de personal que hi ha hagut en els darrers mesos al cos i també la inversió que s’ha fet en la flota de vehicles. “Durant massa temps el cos d’Agents Rurals ha estat sense inversions i sense entrada de nous agents”, ha lamentat Elena.

El mes de novembre es van incorporat 55 nous agents de la primera promoció després d’un període d’11 anys sense convocatòries. Segons explica Interior, actualment hi ha en marxa 3 convocatòries més, que suposaran la incorporació de 235 agents i 35 sotsinspectors. L’objectiu és arribar en un “breu període de temps” als 800 efectius que estableix el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals.

