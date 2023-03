Igualada tindrà 200 noves places d’aparcament gratuït davant l’Hospital

Aquesta propera setmana s’iniciaran les obres per la creació d’una nova zona d’estacionament gratuït amb places de zona blanca i taronja al davant de l’Hospital Universitari d’Igualada, a l’espai on actualment hi ha el dipòsit municipal de vehicles, que passarà a ubicar-se a la 2a planta de l’aparcament soterrat de l’hospital.

Marc Castells, alcalde d’Igualada, ha destacat que aquesta nova zona gratuïta es fa en un entorn “amb molta demanda d’aparcament per serveis com el Cap Nord i l’Hospital, també la Fundació Privada Àuria o la Comissaria dels Mossos, donem resposta als veïns del barri i als usuaris d’aquests serveis que demanaven més espai per poder aparcar i que es generes rotació en els estacionaments”.

La zona d’aparcament gratuït tindrà 207 places: 150 places en zona blanca, 51 en zona taronja (estacionament gratuïtament durant 1h 30min) i 6 places per persones amb mobilitat reduïda. Amb aquesta diposició, ha explicat Castells, “generem nou espai d’estacionament per als serveis i comerços alhora que garantim la rotació amb la zona taronja per aquelles persones que vagin a fer tràmits al CAP, a la Comissaria o a l’Hospital”

A la ciutat hi hauran ara un total de 22 zones d’estacionament gratuït repartides per tots els barris de la ciutat, situades en espais de gran demanda d’aparcament. A prop de zones amb serveis i comerços per afavorir que s’aparqui en aquests espais i es faci la resta de desplaçament fins al punt concret a peu.

Castells ha recordat que “aquest projecte de ciutat permet rotació d’aparcament, disminuir la contaminació evitant les voltes per trobar estacionament i facilita que els visitants d’altres municipis vinguin a Igualada, sabent que poden aparcar relativament a prop dels punts d’interès”. Està previst que les obres d’arranjament de la nova zona d’aparcament gratuït s’enllesteixin en tres setmanes.