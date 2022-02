Igualada Som-hi vol renovar la Targeta de Compra Local per a persones a l’atur

El grup municipal d’Igualada Som-hi valora “molt positivament” el funcionament i resultats de la Targeta de Compra Local per persones a l’atur, una mesura que va proposar la formació per incloure al Pressupost del 2021. Un cop acabat l’any, la partida de 250.000 euros que hi havia disponible per totes les persones que l’havien sol·licitat ja s’ha gastat pràcticament en la seva totalitat. La targeta, que la podien demanar totes les persones a l’atur, va ser entregada a 899 persones i s’hi van adherir 168 comerços.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que “haver pogut ajudar a gairebé 900 persones que es troben o es trobaven sense feina i, per tant, tenien una situació econòmica difícil, ens omple de satisfacció. Valorem molt positivament com ha funcionat la iniciativa i haver estat útils, des de l’oposició, en proposar i aconseguir aquesta mesura d’ajuda a les persones a l’atur i de reactivació pel comerç”. Cuadras remarca que “és un exemple més de la política útil que PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta practiquem a l’Ajuntament tot proposant i fent possible projectes que fan avançar la nostra ciutat aprofitant que el govern de Junts es troba en minoria”.

Les Targetes de Compra Local amb el crèdit carregat per cada persona que les sol·licitava es podien fer servir durant tot el 2021 i per a preservar l’anonimat de l’usuari i evitar estigmes, tenien la mateixa estètica i funcionament que una targeta de crèdit convencional.

Jordi Cuadras demana al govern de Marc Castells que mantingui la iniciativa durant aquest 2022, “nosaltres vam donar la idea, la vam fer possible i s’ha demostrat que ha funcionat. Demanem que es repeteixi i que pugui tornar a tenir uns bons resultats. És un esforç que té un doble resultat: ajudar les persones sense feina i ajudar el petit comerç”.