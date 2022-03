Igualada Som-hi vol ja el finançament pel camp de futbol de Fàtima

Ja s’ha aprovat el projecte executiu per posar gespa al camp de Futbol de Fàtima, que marca quines obres s’han de fer i quin finançament requereixen. Un import que, degut a la complexitat dels treballs a fer, és major del que es va pressupostar inicialment. El motiu és que el projecte marca que el camp s’haurà de fixar al subsòl original del terreny, molts metres sota terra, amb diverses pilones de formigó per evitar la inestabilitat del terreny. Recordem que ara està assentat sobre terra sobreposada al llarg dels anys i això fa que pateixi moviments. Per evitar-los s’optarà pel sistema de pilones que encareix el projecte. Igualada Som-hi reclama, ara, al govern de la ciutat l’aportació d’aquests diners que falten per a poder-ho fer possible.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, explica que “es tracta d’una reivindicació històrica no només del club del barri, sinó també d’altres clubs de la ciutat que posen en evidència que Igualada necessita un tercer camp de futbol de gespa que complementi els dos que hi ha a les Comes”. Cuadras afegeix que “no només serà una millora per l’esport de la ciutat, sinó que també pel barri, tot finalitzant la transformació que la zona ja va tenir al seu moment amb la construcció del Parc de Valldaura i convertint el camp de futbol en un equipament de primer ordre”.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament reclama al govern de Marc Castells que faci possible el finançament de la instal·lació i, per tant, que les obres es puguin dur a terme: “Aprovar el projecte és el primer pas però és necessari tenir el finançament amb les aportacions que falten un cop conegut el detall dels treballs a fer i començar les obres. Això és el que esperem que el govern faci ara perquè sigui una realitat”.

Jordi Cuadras afirma que “aquest és un projecte de transformació i que fa avançar Igualada. Poder fer realitat el camp de gespa de Fàtima serà una millora pel barri però també serà una millora per l’activitat esportiva de tota la ciutat. S’obre una gran oportunitat per augmentar l’activitat esportiva i l’ús en aquest equipament de la ciutat una vegada quedi dignificada amb la instal·lació de gespa”.