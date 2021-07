Igualada Som-hi vol gespa al camp del Fàtima i una nova pista d’hoquei

Una vegada han acabat les competicions esportives amb l’arribada de l’estiu, el grup municipal d’Igualada Som-hi demana planificar les instal·lacions esportives de la ciutat per l’era postpandèmia. En aquest sentit, la formació marca que els propers passos a fer són la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol del Fàtima i la construcció d’una nova pista d’hoquei a les Comes.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, explica que “la situació al camp de terra del Futbol Club Fàtima és insostenible, el camp pateix moviments de terra tot sovint degut a la inestabilitat del terreny sobre el qual està assentat i això dificulta el desenvolupament normal de l’activitat del club. És el moment de fer una intervenció al camp i que el club tingui les mateixes condicions que la resta d’entitats esportives de futbol de la ciutat. Coneixem exemples d’altres ciutats que, malgrat la inestabilitat del terreny, han fet possible la instal·lació de gespa. És un objectiu ambiciós però que el club mereix i que pot ser una oportunitat per augmentar molt més l’activitat en aquesta instal·lació de la nostra ciutat”.

D’altra banda, després dels bons resultats de la base de l’Igualada Hoquei Club i l’Igualada Femení Hoquei Club Patins i l’ascens de l’Igualada Hoquei Línia, Igualada Som-hi demana començar a planificar una nova pista d’hoquei que doni sortida a l’alta demanda que hi ha en aquests moments. Cuadras remarca que “per la particularitat de l’esport, l’hoquei necessita unes condicions específiques per entrenar i les dues que té la ciutat es torben saturades. Per això caldria ampliar el pavelló nord de les Comes amb la construcció d’una tercera pista d’hoquei”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta, s’ofereix al govern de la ciutat a col·laborar en la consecució d’aquests dos objectius i en fer possible un desenvolupament ple de l’activitat esportiva de la ciutat i la seva adaptació a les necessitats presents i, sobretot, futures d’Igualada. Cuadras recorda que “l’esport cohesiona i té un seguit de valors que volem per la nostra ciutat on un munt de clubs i gent treballen cada dia per a fer una ciutat activa”.