Igualada Som-hi torna a denunciar la manca de places al Milà i Fontanals

El grup municipal d’Igualada Som-hi denuncia que, segons les primeres previsions, un curs més centenars d’alumnes es quedaran sense plaça per estudiar a l’Institut Milà i Fontanals. Després que el 2020 quedessin fora del centre 250 alumnes per manca de places, el 2021 fossin 300 alumnes, el 2022 uns 400, aquest curs es tornen a repetir les xifres, apunten des de Som-hi. A l’espera de les dades definitives de tots els cursos, les primeres previsions apunten a que ja són gairebé 200 els alumnes que es quedarien sense plaça per estudiar la primera opció que havien escollit.

El regidor d’Igualada Som-hi, Anselm Pasquina, explica que “un any més hem rebut la inquietud de molts alumnes i les seves famílies davant la manca de places per estudiar al Milà i Fontanals. És d’una absoluta injustícia aquesta situació que es repeteix any rere any. Deixant fora tants alumnes es deixen fora projectes vitals, optimisme i la il·lusió d’aquells joves que havien decidit poder formar-se per tenir oportunitats laborals. Com a ciutat no ens podem permetre que això estigui passant”.

La formació que integren PSC i el grup ciutadà Igualada Oberta espera que el Departament d’Educació escolti la ciutat i la necessitat de donar una solució als alumnes que es queden sense plaça. Una de les demandes és ampliar l’Institut Milà i Fontanals perquè pugui absorbir tots els alumnes que volen estudiar-hi però Igualada Som-hi està disposat a escoltar altres propostes que tingui la Generalitat. La formació reclama que “la Generalitat doni algun tipus de resposta perquè ja fa quatre cursos que la situació es repeteix any rere any”.

Pasquina recorda que “el Milà és un dels centres de referència de formació professional de tot Catalunya, ja que compta amb el grau d’inserció laboral dels seus alumnes ronda el 70% gràcies a la bona feina que fa la seva direcció i equip docent”. Igualada Som-hi remarca que “no és una petició de partits, és una petició de ciutat. És una petició que la Unió Empresarial de l’Anoia, CCOO, UGT i el mateix centre han fet. És una reclamació que està per sobre dels partits i reclamem a la Generalitat que escolti Igualada i solucioni el greu problema que tenim”.