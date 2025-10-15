Igualada Som-hi reclama una revisió de la seguretat viària a les Comes després de diversos atropellaments, l’últim el passat divendres

El grup municipal del PSC Igualada Som-hi demana al govern de Junts revisar la seguretat viària de les Comes després que al barri s’hi hagin produït diversos atropellaments de vianants durant el darrer any, un dels quals amb una víctima mortal el mes de desembre. L’últim atropellament ha estat el passat divendres i, segons expliquen des de la formació socialista, passa en una zona on el nombre de successos com aquests és molt més gran en comparació amb altres barris d’Igualada.
El cap de l’oposició Jordi Cuadras remarca que “no és normal que hi hagi tants atropellaments al barri de les Comes i no és normal morir dins d’Igualada víctima d’un atropellament. Són fets que volem erradicar de la nostra ciutat i per això reclamem al govern de Junts una revisió absoluta de la seguretat viària a les Comes”.
El grup socialista ha detectat diferents punts com per exemple el carrer de Guimeraes, on al desembre de l’any passat hi va haver una víctima mortal fruit d’un atropellament. La proposta seria convertir el carrer que ara té quatre carrils de circulació a dos carrils amb un carril en cada sentit per evitar que els vehicles circulin a gran velocitat.
Fruit de converses amb els veïns i veïnes de les Comes, el PSC també proposa actuar a l’avinguda Països Catalans al pas de vianants posterior al pas soterrat que porta a l’avinguda Balmes o reorientar la circulació de vehicles del carrer de Carles Riba que suporta un trànsit molt elevat de vehicles respecte la resta de carrers del barri, per exemple.
Jordi Cuadras demana que “la seguretat viària sigui una prioritat pel govern de Marc Castells” i reclama aquesta atenció a les Comes “perquè atropellaments com tots els que hi ha hagut no es tornin a repetir i Igualada sigui una ciutat segura pels vianants. No ens podem permetre, com a ciutat, que tot sovint hi hagi atropellaments a les Comes i que alguns hagin tingut conseqüències fatals. No es pot esperar més, cal actuar urgentment”.
Per tot això, el grup municipal del PSC (Igualada Som-hi) ja ha anunciat que portarà una moció al Ple de l’Ajuntament d’aquest mes d’octubre tot sol·licitant al govern de Junts aquest pla per revisar la seguretat viària a les Comes. El grup socialista el mandat passat ja va denunciar la inseguretat viària que hi havia al passeig Verdaguer i finalment el govern va actuar i s’han evitat víctimes, cosa que ara vol que passi a les Comes i que acabin també allà els atropellaments.