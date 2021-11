Igualada Som-hi reclama garantir oci nocturn però també el descans a les nits

El grup municipal d’Igualada Som-hi denuncia les “situacions insostenibles” que viuen molts barris d’Igualada les nits del cap de setmana per sorolls, baralles i actes incívics. La formació progressista lamenta que “en certs moments Igualada sigui una ciutat sense llei” i demana un pla de xoc al govern de Junts per a solucionar-ho “tot garantint la llibertat a l’oci i la llibertat al descans i erradicar la sensació d’inseguretat que hi ha”. És un tema que fa setmanes que Igualada Som-hi està treballant: el va treure al Ple municipal del passat mes d’octubre i també a la comissió informativa de Via Pública de l’Ajuntament.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que “les nits del cap de setmana no es poden convertir en nits on tot s’hi val. A Igualada hem de fer possible la convivència entre dues llibertats: la llibertat a l’oci i la llibertat al descans. Això és possible si el govern de Marc Castells actua en aquest sentit i oferim tota la nostra col·laboració perquè aquest no és un tema de partits, sinó que és un tema de ciutat. Hem remarcat aquesta voluntat de mà estesa a la comissió informativa i ens oferim a buscar solucions. Per això ja hem elaborat una primera proposta amb possibles accions”. Cuadras afegeix que “és un tema greu i cada vegada va a més. És una qüestió que preocupa tan als joves, que volen gaudir d’una oferta d’oci amb tranquil·litat i seguretat, com als veïns que volen descansar. Les darreres setmanes hem parlat amb tots aquests col·lectius i cal afrontar la qüestió”.

La formació que integren PSC, Comuns i Igualada Oberta proposa que l’Ajuntament implanti una prova pilot d’agents cívics als punts més conflictius com són les Comes, el parc Central, el parc del Garcia Fossas, el Parc de Valldaura, el centre de la ciutat i el Rec. Expliquen que “aquest és un model que altres ciutats apliquen per a reduir els conflictes de les nits del cap de setmana com a figures de consciència i de mediadors com a pas previ a la intervenció policial, en cas que no s’hagi pogut resoldre la qüestió”.

Igualada Som-hi també proposa que l’Ajuntament impulsi, juntament amb els agents privats del sector de l’oci, campanyes de conscienciació a favor d’un oci que sigui segur i inclusiu i que respecti el descans. També proposen sessions pedagògiques als instituts sobre la necessitat d’un comportament cívic i de respecte a l’espai públic i alhora escolti la gent jove sobre quines són les seves inquietuds i necessitats sense criminalitzar-los com moltes vegades es fa.

Jordi Cuadras també fa una crida a “no demonitzar ni les empreses d’oci nocturn ni els joves. Hem de ser conscients de que moltes vegades són els primers perjudicats dels grups que tenen actituds incíviques. Cal planificar les accions conjuntament amb ells i fer possible una Igualada on les nits del cap de setmana siguin nits d’oci i de descans. Com ja vam dir al Ple del mes d’octubre cal garantir aquestes dues llibertats sense que cap de les dues es vegi limitada: la llibertat a l’oci i la llibertat al descans”.