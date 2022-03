Igualada Som-hi proposa un decàleg de polítiques feministes

El grup municipal d’Igualada Som-hi ha elaborat un decàleg propostes per commemorar el Dia Internacional de les Dones que proposa que l’Ajuntament dugui a terme. La formació marca que “calen polítiques feministes reals i no només accions simbòliques. El Dia de les Dones és cada dia i per això fem aquest seguit de propostes per una Igualada feminista i demanem que es puguin dur a terme”.

La plataforma proposa que la ciutat s’adhereixi a l’aplicació mòbil M7 Citizen Security com ja han fet una dotzena de municipis catalans per prevenir agressions sexuals al carrer amb un avís que la possible víctima envia directe a la Policia Local amb un sol clic al telèfon per geolocalització. També proposa augmentar la coeducació per sensibilitzar sobre la igualtat, per evitar estereotips sexistes i prevenir la violència masclista a escoles i instituts.

D’altra banda, Igualada Som-hi demana bonificar l’acollida de les escoles bressol per a famílies monomarentals i crear una renda mínima per les mares en situació de pobresa amb fills a càrrec; augmentar els salaris del personal de cures i neteja com el de les treballadores de la Residència; crear una borsa municipal de personal de cures, neteja i classes de repàs per regular aquestes activitats; crear un servei de cangur municipal com ha fet l’Ajuntament de Barcelona; impulsar un programa per acompanyar les dones grans que viuen soles; feminitzar el nomenclàtor de la ciutat per incorporar més noms de dones als carrers i equipaments públics d’Igualada; garantir la igualtat a totes les activitats de l’Ajuntament (jurat dels Premis Ciutat d’Igualada, rodes de premsa, actes públics,…); i crear un programa de beques per pagar extraescolars i les quotes de les AFA per a facilitar la conciliació.

La regidora d’Igualada Som-hi, Montse Montaña considera que “un Ajuntament feminista és aquell que fa polítiques feministes. La realitat de les dones encara avui és desigual davant la dels homes, ja sigui a la feina, en la distribució de les càrregues familiars, també en l’atur o en la precarització laboral. Defensem que cal lluitar-hi amb polítiques feministes. Des del PSC, els Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta volem aconseguir tenir una Igualada realment feminista”.