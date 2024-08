Igualada Som-hi proposa que el bus urbà sigui gratuït quan hi hagi onada de calor

El grup municipal d’Igualada Som-hi, PSC – Igualada Oberta, proposa que el bus urbà de la ciutat sigui gratuït els dies que es decreti alerta per onada de calor. Aquesta és una mesura que fan altres municipis a Catalunya i que té com a objectiu facilitar i protegir els desplaçaments de la població, tot garantint l’accés a l’autobús per a tothom, segons indiquen des de la formació encapçalada per Jordi Cuadras.

La regidora d’Igualada Som-hi, Montse Montaña, explica que “les onades de calor s’han convertit en habituals cada estiu i les ciutats han d’adaptar-se a aquesta nova realitat amb mesures que segurament fins ara no estaven contemplades. L’autobús gratuït és una d’elles i per això reclamem al govern de Junts que l’impulsi a Igualada per a garantir uns desplaçaments còmodes i frescos”.

D’altra banda, un estiu més, la formació que integren PSC i el grup ciutadà Igualada Oberta demana que l’Ajuntament ofereixi accés gratuït a les piscines municipals per les persones majors de 65 anys, les dones embarassades, les persones amb discapacitat i els infants menors de 16 anys, tal i com fan Vilanova i Montbui per protegir aquests col·lectius de risc. “Malgrat el govern de Junts fins ara s’hi ha negat, Igualada Som-hi reclama que ho apliqui”, expliquen des de la formació.