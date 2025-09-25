Igualada Som-hi vol pressionar a Junts per fer la taxa de residus comercials “més justa”

El grup municipal de PSC Igualada Som-hi assegura en un comunicat que “es compromet a fer pressió perquè la taxa de residus comercial sigui més justa davant els increments que hi ha hagut el darrer any amb els criteris posats en marxa pel govern de Junts aquest 2025″. El grup socialista ha mantingut contactes amb el govern i també amb Igualada Comerç, quan la nova Junta va prendre possessió, per a poder “conèixer la realitat i estudiar i fer, amb ànim constructiu i propositiu, propostes per a millorar amb l’objectiu de que sigui una taxa justa”.
El cap de l’oposició Jordi Cuadras i la regidora Montse Montaña han explicat que han rebut la inquietud de diferents comerciants davant les xifres que han hagut d’assumir amb diferències, en molts casos, “desorbitades” respecte anys anteriors degut al canvi a la taxa que es va fer l’any passat amb condicionants com els metres quadrats que moltes vegades no són sinònim de generar més residus.
Per al grup socialista és important poder adoptar canvis i per això es compromet a pressionar per a que es facin, per a fer la taxa el màxim de justa perquè qui genera menys volum i recicla més, pagui menys, i qui recicli menys i generi més volum, pagui més. I fer la taxa justa, alhora, en el marc de la normativa de la Unió Europea que marca que a partir d’aquest 2025 el cost del servei ha de repercutir al 100% a l’usuari del servei, ja siguin comerços o ciutadans i ciutadanes a títol particular.