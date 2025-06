Igualada Som-hi denuncia que Junts “amaga” el tancament dels pavellons de les Comes i demana explicacions sobre la seva seguretat

El grup municipal del PSC (Igualada Som-hi) ha demanat al govern de Junts “que sigui transparent” i expliqui per què ha tancat diversos pavellons del complex esportiu de les Comes. Concretament, fa dues setmanes que estan tancats el pavelló de bàsquet, el pavelló d’hoquei i el gimnàs.

El cap de l’oposició Jordi Cuadras explica que “tancar els pavellons de les Comes d’un dia per l’altre, de cop i de manera urgent, no és cap anècdota i és un fet inèdit i greu. Un tancament precipitat d’aquesta envergadura no havia passat mai abans ni amb els pavellons ni amb cap altra instal·lació municipal. El que no entenem i ens sorprèn és que, després de dues setmanes, les úniques explicacions públiques de l’Ajuntament hagin estat un missatge de tres paràgrafs a Instagram sense fer cap referència a la caiguda d’una part del sostre d’un dels pavellons que va provocar aquest tancament”.

Davant d’això, Cuadras exigeix “transparència davant el tancament que es va prendre de manera urgent i també quin és l’estat de manteniment del sostre de la instal·lació i la seva seguretat, si s’hauria d’haver actuat amb més previsió, quines deficiències s’han detectat a la coberta i si s’ha posat en risc la seguretat de les persones que fan ús dels pavellons”. Cuadras afirma que el tancament de les Comes afecta l’activitat dels clubs, entitats esportives i usuaris i usuàries, pel que demana a Junts “explicacions públiques i àmplies”.

El grup socialista ha traslladat aquestes peticions a la Comissió Informativa on es tracten les qüestions del departament d’Esports, ha presentat un seguit de preguntes per escrit i ha fet un prec al Ple de l’Ajuntament d’aquesta setmana davant el qual lamenta que el govern de Junts no donés “cap explicació i contestés amb una absoluta frivolitat tirant pilotes fora sense respondre a res. Aquesta opacitat fa preguntar-nos si el govern està amagant alguna cosa”.