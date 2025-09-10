Igualada Som-hi demana transparència al govern de Junts al voltant de la denúncia admesa per Antifrau

Primeres reaccions de les formacions polítiques igualadines a l’admisió a tràmit d’una denúncia per presumptes irregularitats en la contractació pública a l’Ajuntament. Davant les informacions aparegudes sobre la denúncia que l’Oficina Antifrau de Catalunya ha admès a tràmit contra presumptes irregularitats en la contractació pública a l’Ajuntament d’Igualada, el grup municipal del PSC (Igualada Som-hi) ha demanat al govern de Junts transparència i tot l’accés a la informació.
El grup socialista ha sol·licitat al govern poder tenir tota la documentació que l’Ajuntament lliuri a Antifrau i, alhora, tenir la petició d’informació que Antifrau faci arribar a l’Ajuntament.
El PSC (Igualada Som-hi) farà un seguiment escrupulós de l’assumpte i espera, pel bé de la ciutat i pel bé de la institució, que no hi hagi cap “mala praxi” i que la fase d’avaulació oberta esclareixi la qüestió. El grup socialista ha fet aquestes demandes a la Comissió Informativa d’Hisenda convocada aquest dimarts a l’Ajuntament.
