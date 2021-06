Igualada Som-hi demana que l’Estiuet obri també a les tardes

Igualada Som-hi (PSC-Comuns) denuncia que l’Ajuntament no programarà Estiuet a les tardes dels mesos de vacances. La formació demana que el govern de Junts reconsideri aquesta decisió i ofereixi activitats en horari de tarda, a més del matí, per a donar el màxim de servei a les famílies.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, explica que “per facilitar la conciliació és imprescindible que la programació de l’Estiuet també es faci a les tardes. I si això implica una major inversió per a garantir els protocols sanitaris per la pandèmia, demanem que s’augmenti el pressupost, però que en cap cas es retallin activitats pels infants”.

Cuadras remarca que “després de més d’un any de pandèmia, els infants necessiten espais com l’Estiuet amb el màxim nombre d’hores que es puguin oferir i les famílies també necessiten poder disposar d’aquest servei en horari de tarda per conciliar la vida laboral i familiar. Retallar les tardes és un error i una manca de sensibilitat cap als infants i les famílies”. Jordi Cuadras afegeix que “mentre el govern de Marc Castells es vanta de dir que Igualada és la “Ciutat Amiga de la Infància”, per la porta del darrere retalla l’Estiuet”.

Igualada Som-hi va entendre que, l’estiu passat, s’optés per limitar horaris ja que era l’any de l’esclat de la pandèmia, però considera que “el govern ha tingut tot un any per planificar l’obertura de l’Estiuet a les tardes com s’havia fet sempre i no ho ha fet, optant per la via fàcil de repetir el mateix model amb la retallada de les tardes. Reclamem que es corregeixi aquesta decisió”.