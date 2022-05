Igualada Som-hi celebra que es redacti el Pla Local de Seguretat

Un dels temes de més actualitat a finals del 2021 a Igualada era la sensació d’inseguretat. Tots els partits de l’oposició es queixaven sobre aquest tema i el govern municipal va prendre algunes mesures com la instal·lació de càmeres de videovigilància o, més recentment i amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, l’augment del patrullatge a peu per tots els barris de la ciutat.

Precisament al novembre de l’any passat, el grup municipal d’Igualada Som-hi va destapar que Igualada no tenia Pla Local de Seguretat ja que el govern no l’havia fet, tot i prometre’l el 2012. Sis mesos després, el govern de Junts per Igualada ja ha demanat la subvenció a Diputació de Barcelona per a redactar-lo i la formació integrada per PSC, Comuns i Igualada Oberta ho celebra, però lamenta el retard de deu anys.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, explica que “celebrem que haver denunciat públicament la situació hagi servit perquè el govern reaccioni i elabori el Pla Local de Seguretat. Recordem que va ser el mateix govern de Marc Castells qui, al 2012, va dir que el faria i 10 anys després no està fet. Hem hagut de ser nosaltres qui hem posat el tema sobre de la taula i veiem com el govern ha esmenat la seva inacció dels darrers 10 anys en aquesta qüestió. A partir d’aquí ens oferim a actuar amb responsabilitat i acordar-ne un amb els diferents actors implicats. La seguretat no és un tema de partits, sinó que és un tema de ciutat on tots hem de ser capaços d’aportar propostes per resoldre la inseguretat que pateixen molts barris”.

Cuadras detalla que “volem que es redacti aquest Pla perquè la ciutat estigui més preparada per reaccionar davant els problemes de seguretat amb accions preventives i ordenades en el temps per intentar evitar el punt al qual hem arribat els darrers mesos”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta denuncia la sensació d’inseguretat que viuen moltes veïnes i veïns de diferents barris ja sigui per robatoris, actes vandàlics, baralles o sorolls i incivisme les nits dels cap de setmana. Som-hi demana actuar urgentment perquè la situació no vagi a més i acabar amb “la sensació de descontrol que molta part de la ciutadania té”.