Igualada Som-hi celebra haver capgirat el Pla de Mobilitat de Junts

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) celebra que l’any i mig de tramitació del Pla de Mobilitat hagi servit per capgirar la primera proposta presentada pel govern de Junts on l’aposta per la mobilitat sostenible era “gairebé nul·la”. Un procés que ha comptat amb la participació de grups polítics i entitats. La formació progressista, durant aquest any i mig, ha presentat 32 esmenes i 22 al·legacions als diferents documents del Pla perquè hi hagués una aposta clara per la construcció d’una xarxa de carrils bicicleta i també de més eixos de vianants.

El portaveu a l’oposició, Jordi Cuadras, detalla que “les al·legacions que hem fet al Pla de Mobilitat i que han estat acceptades anaven en dos sentits i formen part del nostre model de ciutat i de municipalisme verd: que Igualada tingui la seva primera xarxa de carrils bici per connectar barris, equipaments i la Conca i que s’ampliï la zona pacificada al trànsit al centre de la ciutat i es creïn eixos pacificats als barris amb la conversió de l’avinguda de la Pietat a Fàtima, el carrer de Masquefa a Set Camins i el carrer de Pau Muntadas al barri de Montserrat”.

Cuadras detalla que “la política del govern de Junts en l’àmbit de la mobilitat és d’un suspès total. Prova d’això és que no han fet cap carril bici ni cap carrer de vianants en 10 anys. Un fet inèdit i incomprensible si ens comparem amb les ciutats de tot Europa. Que el govern no hagi fet res, té conseqüències. Ho diuen les dades: en aquests moments Igualada és la vuitena ciutat de Catalunya amb més morts per contaminació i hi ha atropellaments, alguns de mortals com els dos que hi va haver l’any 2019 la passeig.”

Per això Cuadras reclama al govern de Junts que comenci a aplicar el que marca el Pla de Mobilitat perquè “la ciutat no pot esperar més. Canviar els nostres hàbits de mobilitat no és una qüestió de voluntat, de gustos o de color polític, sinó que és una qüestió de necessitat per a tenir una Igualada més saludable i segura. Una Igualada que faci olor a net”.

Igualada Som-hi explica que “la lluita contra l’emergència climàtica és global i local i la mobilitat és un punt clau. No entenem que el govern de Marc Castells estigui encallat al segle XX quan estem immersos al segle XXI. El Pla que ha passat pel Ple, amb les al·legacions dels partits i entitats que han col·laborat amb la seva tramitació, fan que sigui un document que vagi en la direcció contrària a la que ha tingut el govern durant els darrers 10 anys. És una esmena a la totalitat al que han estat fent fins ara. Reclamem que canviïn de direcció i agafin la direcció que marca el Pla i no el deixin en un calaix”.

El portaveu a l’oposició, Jordi Cuadras, ha lamentat que durant el Ple no es parlés de propostes concretes i que l’únic grup que fes referència a carrers concrets de la ciutat on actuar i transformar amb accions de mobilitat sostenible fos el que formen PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta.