Igualada Som-hi aporta 32 esmenes al Pla de Mobilitat

El grup municipal d’Igualada Som-hi ha presentat 32 esmenes a la redacció del nou Pla de Mobilitat. Després d’aportar propostes a les diferents sessions participaves, la formació ha lliurat 32 esmenes englobades en quatre grans àmbits: carrils bici, eixos de vianants, ordenació de trànsit i aparcament i millor transport públic.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, explica que “és essencial que el nou Pla de Mobilitat incorpori criteris de mobilitat verda i representi un salt endavant de la ciutat en aquest àmbit per lluitar contra l’emergència climàtica. La proposta inicial del Pla de Mobilitat que es va posar a debat era del tot insuficient i molt poc atrevida, per això hem redactat i aportat aquestes 32 esmenes que en base al nostre model de ciutat creiem que és el que Igualada necessita. Demanem un canvi de concepció al govern de la ciutat perquè deixi de tenir el cotxe com la seva gran prioritat i comenci a anar en la direcció cap on van les ciutats de tot Europa, on s’aposta per una mobilitat sostenible”.

Bici i vianants

En l’àmbit de carrils bici, Igualada Som-hi lamenta que el govern de Marc Castells no n’hagi construït cap en 8 anys i considera necessari planificar una xarxa de carrils bici que connecti les principals zones de la ciutat amb especial atenció a les escoles i els equipaments concorreguts com els culturals i els esportius. També proposa una xarxa de carrils bici que connectin els municipis de la Conca d’Òdena i instal·lar aparcaments segurs de bicicletes BiciBox en espais com l’estació de tren i autobusos.

Pel que fa a les zones de vianants, Igualada Som-hi considera que cal impulsar la creació definitiva d’una gran illa pacificada al centre de la ciutat amb actuacions al carrer d’Òdena i Sant Pau, a més de la conversió en plataforma única de carrers com la Virtut, Galícia, la Torre o Vida amb accés restringit només als veïns. Als barris també proposa establir nous eixos comercials i de vianants com al carrer Masquefa, al carrer Pau Muntadas o a l’avinguda de la Verge de la Pietat i crear la xarxa “Camí segur a l’escola” perquè els infants agafin hàbits saludables i s’evitin les saturacions de cotxes a les hores puntes davant els centres.

En les esmenes presentades al Pla de Mobilitat Igualada Som-hi també proposa resoldre les dificultats de mobilitat a peu nord-sud d’Igualada amb la construcció d’una rampa mecànica al carrer Lleida i a l’avinguda Balmes per garantir la connexió entre Set Camins i Poble Sec amb el centre. Les rampes mecàniques són una aposta que ciutats com Santander o Vitòria han fet i que la formació d’esquerres i progressista proposa aplicar a Igualada per superar el desnivell nord-sud de la ciutat.

Trànsit i transport públic

Igualada Som-hi també demana resoldre problemes històrics del trànsit en diferents zones de la ciutat amb actuacions com construir una gran rotonda a la cruïlla del Mirasol on hi coincideixen fins a cinc carrers i soterrar el pas a nivell del tren a l’avinguda de Montserrat. Un altre punt que es proposa és la modificació de l’enllaç amb l’autovia A-2 perquè s’hi pugui accedir directament des de la rotonda del carrer del Doctor Pasteur, unir els carrers Calaf i Capellades en línia recta darrere la Sagrada Família, ampliar el carrer d’Òdena abans d’arribar al Passeig i impulsar cooperatives de lloguer de vehicles elèctrics i punts de càrrega públics. També proposa que l’aparcament soterrat de l’Hospital absorbeixi la necessitat d’aparcament de la zona de bars i restaurants de les avingudes dels Països Catalans i Europa.

En l’àmbit del transport públic, Igualada Som-hi demana ampliar la freqüència a 20 minuts dels autobusos el dissabte al matí per facilitar les compres, renombrar les línies de bus amb números per garantir una correcta identificació per part dels usuaris i informar dels temps de les expedicions en pantalles LED a les parades i a Google Maps.