Igualada Som-hi alerta que Junts vol gastar-se 300.000 euros per asfaltar els Horts de l’Asil

El grup municipal d’Igualada Som-hi ha fet públic que el govern de Junts per Igualada preveu gastar-se 300.000 euros per asfaltar els Horts de l’Asil i construir-hi un gran aparcament a cel obert. Des de la formació progressista lamenten que és una inversió “absolutament desproporcionada” i insisteixen en que “el que cal fer als Horts de l’Asil és un gran parc al servei del barri”. Els socialistes recorden que l’aparcament proposa fer-lo darerre l’Escorxador en una zona que es troba disponible i que és de propietat municipal.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament, Jordi Cuadras, afirma que “gastar-se 300.000 euros per asfaltar un espai natural és un despropòsit i una mala gestió dels recursos públics. Només ens queda preguntar-nos si el govern de Marc Castells viu a l’any 2022 o al 1980? L’emergència climàtica és una realitat i el que estan fent totes les ciutats del món és construir espais verds i impulsar polítiques de mobilitat sostenible per fer front a la contaminació, just el contrari del que fa el govern de la nostra ciutat. Demanem que reconsideri urgentment el projecte i per això ja hi hem presentat diferents al·legacions”. Cuadras afegeix que “veiem amb perplexitat com totes les ciutats busquen com crear nous espais verds i Igualada asfalta aquells que ja té com és el cas dels Horts de l’Asil”.

Igualada Som-hi ha presentat diferents al·legacions al projecte dels Horts de l’Asil en les quals detalla que l’Ajuntament al 2021 va llogar el solar per 10 anys, per la qual cosa la inversió de 300.000 euros pràcticament no es veuria amortitzada. A les al·legacions Igualada Som-hi també mostra la seva sorpresa perquè enlloc s’explica quin és el lloguer que paga l’Ajuntament a la propietat del solar o en base quin règim se’n farà ús. Les al·legacions que ha presentat la formació també posen en dubte gastar-se 300.000 euros per un terreny que no és de propietat municipal quan darrera l’Escorxador hi ha un solar que sí que ho és que podria destinar-se a aquest ús. També remarquen el fet que ja existeix una zona blanca d’aparcament al barri a només 131 metres dels Horts de l’Asil, ubicada a l’avinguda Balmes.

Jordi Cuadras, afirma que “els horts de l’Asil són un espai natural a preservar i que moltes ciutats voldrien tenir. No podem renunciar a disposar d’una gran pastilla de terreny dins la ciutat i per això proposem fer-hi un gran parc que actuï de pulmó verd. Des de l’oposició som ferms en aquest plantejament i repetim que és un greu error la proposta del govern de Marc Castells de renunciar a aquest espai natural i omplir-lo de cotxes. Davant la ciutat grisa que defensa Junts, nosaltres volem una ciutat verda. I més en aquest barri on hi ha una clara manca d’espais verds”.

Pel que fa a l’aparcament, Igualada Som-hi proposa fer-lo darrere l’Escorxador, on hi ha un gran espai disponible per aquest ús: “El govern de Junts hauria de desenvolupar el projecte de l’Escorxador que fa 10 anys que té aturat i on ja hi havia previst un aparcament al seu darrere sense hipotecar una pastilla de terreny lliure com són els horts de l’Asil. Proposem fer-lo allà i així donar resposta a les necessitats d’aparcament”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta ja va presentar al mes d’abril la proposta de fer un parc amb una imatge virtual i tot de quin seria el seu projecte pels Horts de l’Asil i el va fer arribar a totes les veïnes i veïns de la zona: “Els Horts de l’Asil són més de 4.000 metres quadrats molt valuosos on ens imaginem un gran parc al servei del barri que dignificaria tota la zona i també donaria més valor al patrimoni arquitectònic que representa l’edifici de l’Asil del Sant Crist”.