Igualada se suma a la Setmana Europea de Prevenció de Residus amb diverses activitats

Amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus l’Ajuntament d’Igualada ha realitzat un showcooking amb els nois i noies del Centre Obert i i les seves famílies per conscienciar i aprendre sobre el malbaratament alimentari Des de la cuina de casa es prenen constantment decisions que tenen un impacte social, econòmic i ambiental. Implementant canvis d’hàbits, es pot aconseguir que aquest sigui un impacte positiu. Des de decidir on comprem, què comprem i quant comprem, fins saber com endreçar els aliments una vegada arribem a casa i com aprofitar-los al màxim a l’hora de cuinar.

La sessió de cuina demostrativa que s’ha realitzat està enfocada a aprendre a aprofitar els aliments que més freqüentment es llencen a les llars. Activitats centrades en el plàstic a l’Espai Malla L’Espai Malla també s’ha sumat a la Setmana Europea de la Reducció de Residus organitzant diverses activitats de sensibilització sobre la reducció de les deixalles.

El dia 26 a les 19h al cinema de l’Ateneu es farà la del documental “The story of plastics” seguida d’un debat. El dia 29, a les 17H tindrà lloc el tercer Repair Café on es podran arreglar i reparar aquells objectes o aparells que no funcionen correctament. De forma paral·lela funcionarà una estació de reciclatge de Precious Plastics que recupera plàstics sense utilitat per fer-ne objectes que poden reaprofitar-se.