Igualada se suma a la campanya de prevenció del suïcidi

Igualada és un dels 90 municipis de Catalunya que participa en la campanya del departament de Salut de la Generalitat per prevenir el suïcidi, especialment en homes de més de 50 anys. L’acció forma part de la campanya “No el deixis caure en el pou del suïcidi” que el Departament va posar en marxa el desembre passat. A Igualada s’han instal·lat dos vinils de 260 cm de diàmetre, un a la plaça de Cal Font i un altre a la plaça dels Porcs.

Amb aquestes instal·lacions, es vol conscienciar als familiars i a l’entorn, d’especialment d’homes de més de 50 anys, perquè no banalitzin situacions de risc, i acompanyin i ajudin la persona susceptible de desenvolupar una conducta suïcida. A Catalunya, els episodis d’ideació suïcida han crescut un 16% en majors de 18 anys durant el 2023 respecte el 2022, segons les dades provisionals del Codi Risc Suïcidi.

Aquestes dades representen la tendència creixent d’atenció a la ideació suïcida en els darrers anys, situant-la prop del 50% dels casos atesos el 2023. Una major detecció i atenció en episodis d’ideació suïcida possibilita una intervenció precoç, i més efectiva, per part dels professionals de salut.

Amb dades provisionals, s’han identificat 1.904 episodis l’any 2023 en homes d’entre 26 i 64 anys, considerant ideacions i temptatives ateses en el marc del Codi Risc Suïcidi. Aquesta actuació representa una taxa crua de 116 episodis per cada 100.000 habitants. És un 10% més, respecte l’any anterior. Aquest grup poblacional representa un 9% del total d’episodis registrats al Codi Risc Suïcidi. Pel que fa a les taxes de mortalitat per suïcidi, aquestes han oscil·lat entre 7.9 i 9.2 del 2011 al 2022 inclòs. Amb les dades de 2022 publicades per l’Instituto Nacional de Estadística, l’any 2022 s’han notificat 614 defuncions per suïcidi i autolesió en població resident a Catalunya, el que suposa una taxa estandarditzada de 9,2 persones per cada 100.000 habitants. L’any 2022 es va produir un increment 5% de la taxa estandarditzada per 100.000 habitants.

