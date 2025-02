L’Igualada Rigat vol passar de ronda a Europa després d’obligar al Barça a deixar-se els primers punts a l’OKLiga

Resultats del Partit

Igualada Rigat HC vs Barça OK Lliga Masculina Igualada Rigat HC 2 – 2 Barça

L’Igualada Rigat va aconseguir un punt important davant el líder imbatut de l’OkLiga, el Barça, que no havia deixar escapar cap punt a les divuit jornades anteriors. Aquesta dinovena jornada de la competició, disputada a Les Comes, va saldar-se amb repartiment de punts amb el resultat final de 2-2, amb un Barça que va ha ver de remuntar un igualada que es va posar amb dos gols de renda a l’inici de la represa.

El partit va començar complicat pels de Marc Muntané, que van passar cinc minuts crítics d’un Barça molt intens, asfixiant la defensa arlequinada que pràcticament no va tenir possessions d’atac. Amb l’entrada a pista de Roger Bars i Edu Fernández, suplents d’inici al partit d’ahir, el partit es va anivellar una mica i els locals van començar a tenir més ritme de bola. Abans d’arribar al desè minut de joc, un polèmic penal assenyalat a Bars va donar l’opció al conjunt blaugrana d’avançar-se al marcador, però Guillem Torrents va negar-li el gol a Pablo Álvarez amb una sensacional estirada.

A falta de 8:17, Sergi Aragonès va veure la targeta blava per una acció sobre Edu Fernández. Roger Bars va agafar la responsabilitat des del 7,40, i no va fallar: canonada al travesser i cap a dins. D’aquesta manera, l’Igualada Rigat aconseguia obrir el marcador després d’haver anat de menys a més al partit, i s’arribaria al descans amb l’1-0 que va aconseguir el capità arlequinat des del punt de la falta directa.

I si la primera meitat va acabar bé, la segona no podria haver començat millor: talla Marc Carol, condueix Roger Bars que obre per Marc Rouzé, qui posa una centrada deliciosa perquè Edu Fernández, que feia 43 anys, connectes un remat subtil per celebrar el seu el gol i l’aniversari amb l’afició arlequinada que va omplir les grades de Les Comes. El Barça, amb el 2-0, va anar per feina però es va trobar amb un impecable Guillem Torrents sota pals. Només va trencar la muralla igualadina Pablo Álvarez després d’una

desafortunada acció a la sortida del conjunt de local. I sense temps per refer-se, va caure el segon del Barça amb una gran acció de combinació entre Marc Grau i Ignacio Alabart, que la va acabar allotjant al fons de la porteria.

Al tram final del partit va ser el moment de les desenes faltes. Primer va tenir l’opció el conjunt igualadí, fins a en dues ocasions: primer ho va tornar a provar Roger Bars aquest cop amb un xut ras que va aturar Sergi Fernández, però el porter del Barça va avançar- se i l’àrbitre va manar repetir l’acció. Al segon intent ho va provar Joel Roma que, després que s’avancés novament el porter però no ho indiqués la parella arbitral, va buscar una rematada que es va estavellar al ferro de la porteria culer.

Dos minuts després, el Barça va disposar de la seva opció des del punt de la falta directa per culminar la remuntada. Ignacio Alabart, un dels especialistes de l’equip dirigit per David Cáceres, ho va provar però Guillem Torrents va estar rapidíssim per desviar la bola amb l’stick. La recta final del matx va ser un constant atac del Barça i una gran defensa de l’Igualada, que va veure com Torrents feia aturades inversemblants per esgarrapar un punt de l’enfrontament davant el líder. Finalment taules al partit entre arlequinats i blaugranes, amb un autèntic partidàs del conjunt de Marc Muntané que ha aconseguit el que ningú havia aconseguit fins ara: puntuar a l’OkLiga davant el Barça.

I amb aquesta actitud, l’Igualada Rigat i la ciutat es preparen per una nova cita amb la història: dissabte a les 12:45h es disputa a Les Comes la tornada dels quarts de final de la World Skate Europe Cup davant l’Sporting CP, amb una eliminatòria totalment oberta: els arlequinats volen capgirar el 3-2 de l’anada Pavilhão João Rocha de Lisboa, i per això fan una crida a l’afició per tornar a fer que Les Comes sigui un factor decisiu.