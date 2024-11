L’Igualada Rigat presenta el renovat disseny dels estics Clyton, amb un marcat accent igualadí

Aquesta setmana s’ha presentat al Museu de la Pell d’Igualada el nou disseny dels estics de la marca Clyton personalitzats per als jugadors de l’Igualada Hoquei Club, amb detalls característics de la ciutat d’Igualada, com els Gegants d’Igualada, l’Àliga de la ciutat o els Moixiganguers, entre d’altres. Aquesta temporada, l’entitat celebra el seu 75è aniversari i en el sí d’aquesta efemèride han volgut redissenyar els estics amb alguns detalls reciclats del disseny anterior, presentat l’any passat, però amb algunes novetats importants com la silueta de les muntanyes de Montserrat, un paisatge natural present a la ciutat d’Igualada, o el logotip del Front Tauró, la grada d’animació de l’Igualada Rigat.

Manel Buron, president de l’Igualada HC, ha volgut destacar la bona sintonia amb l’empresa Clyton que va proposar aquest nou disseny de la mà de Jordi Garcia, present a la compareixença. “Estem molt contents de poder portar un any més, de la mà de Clyton, tot allò que ens representa”, ha apuntat Buron.

El president del club igualadí ha volgut destacar una de les novetats, com és el logotip de la penya Front Tauró creada al 2014 i que enguany celebra el seu desè aniversari seguint l’Igualada Rigat a tot arreu. La presentació ha estat encapçalada per l’alcalde de la ciutat, Marc Castells, que ha destacat que “l’Igualada Hoquei Club és un gran ambaixador de la nostra ciutat”. Que portin els nostres emblemes als estics és un orgull per a Igualada i un reconeixement a la nostra cultura”, ha explicat Castells. Durant l’acte s’ha tractat també de la presentació oficial del club, que es realitzarà el proper divendres 15 de novembre al Pavelló Les Comes. Joel Roma, en representació de primer equip, també ha format part de la comitiva que han estat presents avui al Museu de la Pell d’Igualada.

Patricia Illa, regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada, ha volgut destacar la gran feina que està fent el club igualadí els darrers anys des de l’esport base: “L’Igualada Hoquei Club és una entitat referent, que té més de 30 equips d’hoquei base i més de 60 patinadores a la secció de Patinatge Artístic, i és un orgull perquè cada any creix més”, ha destacat la regidora , que també ha afegit que hi haurà alguna sorpresa al Pavelló Les Comes per als assistents a la presentació divendres a les 20:30h.