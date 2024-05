L’Igualada Rigat cau a la pista del Noia en el primer partit del play-off de l’OK Lliga

Els arlequinats van cedir un 6-3 contra el segon classificat de la fase regular i hauran de guanyar a Les Comes per forçar el partit de desempat

El primer partit del play-off de l’OK Lliga per a l’Igualada va acabar amb una derrota per 6-3 davant del Noia Freixenet. Els arlequinats van veure penalitzades les errades i les desconnexions durant el partit. Als igualadins els tocarà remuntar l’eliminatòria a Les Comes en el segon partit.

Les coses, però, no van començar malament pels igualadins. En la primera jugada atacant, Gerard Riba va recollir un refús de Blai Roca dins l’àrea per marcar en els primers 60 segons de partit. El conjunt igualadí, tot i tenir bons minuts i disposar d’oportunitats immediatament després del gol, va veure com els de Sant Sadurní empataven el partit en una acció polèmica. El gol va ser fruit d’una penjada al segon pal desviada per una cama, o la del defensor igualadí o la de l’atacant del Noia. En primer terme, un dels àrbitres va anul·lar el gol, però segons després, a instàncies de l’altre col·legiat, el gol de l’empat va acabar pujant al marcador.

Després de l’empat, els de Marc Muntané van cedir terreny al Noia sobre la pista. Els de Sant Sadurní ho van aprofitar, i en el minut 12 Xavi Rovira va fer el 2-1 favorable als locals. Només un minut més tard, Xavi Costa va fer el 3-1 gairebé des de la línia de gol en aprofitar una pilota morta després de l’aturada inicial de Torrents. Quan semblava que el Noia podia aprofundir en la ferida, va arribar una ràpida reacció igualadina de la mà d’Aleix Marimon. L’igualadí, després d’una ràpida transició, va donar una assistència a Roger Bars perquè definís a plaer, posant el 4-2 al marcador abans del descans.

La represa no va començar bé pels igualadins. En el primer minut, Xavi Rovira va tornar a posar distància amb un gol que suposava el 5-2 per al conjunt local. La segona meitat va transcòrrer sense gaires ocasions fins arribar als 10 minuts finals. Tety Vives va disparar una canonada des del centre de la pista per escurçar distàncies amb el 5-3. Els arlequinats van seguir en el partit amb intensitat, però la desena falta igualadina va portar com a conseqüència un llançament de falta directa que Martí Gabarró va transformar en el 6-3 definitiu. Els igualadins encara van poder reduir distàncies amb un xut de Nil Cervera que va tocar al pal de la porteria del Noia, i també en una falta directa que Gerard Riba no va poder aprofitar.

Dissabte a les 20:30h, l’Igualada Rigat disputarà el segon partit del play-off pel títol de lliga. Si els arlequinats aconsegueixen la victòria a Les Comes, forçarien el tercer partit de desempat, que es disputaria novament a la pista del Noia.

Imatge: © Eva Pedrola