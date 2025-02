L’IHC Rigat cau a la pista del Liceo, abans de rebre diumenge a la tarda al Barça a les Comes

Resultats del Partit

Deportivo Liceo vs Igualada Rigat HC OK Lliga Masculina Deportivo Liceo 3 – 1 Igualada Rigat HC

L’Igualada Rigat va perdre per 3-1 davant el Deportivo Liceo en el seu enfrontament de la divuitena jornada de l’OkLiga en el seu desplaçament a La Corunya. Els gallecs s’emporten el primer punt dels dos partits que disputaran en poc temps liceistes i arlequinats; el segon serà el proper 7 de març a Calafell, als quarts de final de la Copa del Rei.

El partit va començar amb un Liceo dominant i un Guillem Torrents inspirat sota pals. Especialment destacable van ser diverses estirades espectaculars per evitar que el conjunt local marqués un primer gol als primers minuts de l’encontre. Els gallecs van tenir una primera opció clara per avançar-se amb una falta directa després d’una targeta blava rigorosa a Carol, però el porter igualadí es va estirar davant Arnau Xaus i el jugador del Liceo no va poder convertir l’acció. Tot i això, els gallecs van aprofitar la superioritat numèrica i, quan només faltava un segon per exhaurir-la, Dava Torres va aconseguir transformar el primer gol del partit amb un aixeca i pica dins l’àrea. Amb aquest marcador ajustat es va arribar al descans.

A la represa, l’Igualada Rigat va sortir amb una altra energia i va generar diverses opcions per empatar, però la pilota no va voler entrar. En canvi, el Liceo va aprofitar un rebot desafortunat per fer el segon, amb una bola penjada de Jacobo Copa que va tocar les cames de Carol abans d’entrar. Els igualadins van disposar d’una falta directa per una blava a Tato Ferruccio, però Marc Rouzé no va poder transformar-la.

L’Igualada Rigat va ser molt eficaç, i a la primera acció de power-play, el capità Roger Bars va escurçar distàncies amb un altre aixeca i pica que tornava a posar al conjunt arlequinat dins del partit.

Semblava que la remuntada podia ser possible, però el Liceo va tallar qualsevol esperança igualadina només tres minuts després: Ciocale va fer el 3-1 amb una jugada individual des de la seva pista, aprofitant una defensa massa tova dels arlequinats. Tot i això, el conjunt de Marc Muntané no va abaixar els braços i va disposar de diverses ocasions fins al final, incloent-hi un penal que Bars no va poder convertir i un parell d’ocasions clares de Guillem Llorens i Joel Roma que Martí Serra va evitar.

Finalment, victòria gallega i primer assalt per al Liceo. Però l’Igualada Rigat tindrà la seva oportunitat de revenja a la Copa del Rei. Els igualadins ara són sisens a l’OkLiga i rebran a Les Comes el proper diumenge a les 16:10h al líder imbatut: el Barça.