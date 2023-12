Igualada reforça les accions contra l’incivisme

Publicitat

La regidora de Civisme de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa, acompanyada de dues agents cíviques de la ciutat ha presentat aquest dimecres 20 de desembre una nova campanya que neix amb l’objectiu de combatre l’inicivisme a la ciutat.

Solta el lema “Tolerància Zero” aquesta campanya començarà donarà resposta als incidents d’abandonament de voluminosos i escombraries a zones urbanes sensibles. Una part fonamental d’aquesta campanya és la creació de la “Unitat Contra l’Incivisme”, que mobilitzarà agents cívics i agents sancionadors per detectar i abordar els actes d’incivisme a la ciutat.

Amb l’ús de mapes específics, es destacaran les zones calentes on es detecti l’abandonament de voluminosos i escombraries al costat dels contenidors, marcant el punt de partida per a una acció específica contra aquesta pràctica irresponsable. La regidora de Civisme, Patrícia Illa, ha destacat la importància de la nova campanya “Tolerància Zero” com a resposta contundent a l’incivisme a Igualada. La regidora ha afirmat que “ens trobem davant d’una oportunitat crucial per revitalitzar el sentit de responsabilitat i civisme a Igualada, volem recordar a tots els ciutadans que Igualada és un lloc que valorem, i tots hem de contribuir al seu benestar.”

La campanya abraça tres eixos clau: formació, revisió de la normativa actual i adaptació a les necessitats contemporànies, incloent temes com la tinença d’animals i la normativa de vehicles de mobilitat personal. Patrícia Illa ha explicat que el programa de formació a les escoles i instituts “se centrarà en educar i conscienciar els nois i noies sobre la importància de mantenir els espais públics nets i ordenats ja que l’educació és clau per a un canvi cultural”. La voluntat de l’Ajuntament, ha explicat, no és només “que els ciutadanscompleixin les normes, sinó que també entenguin la raó darrere d’aquestes pràctiques cíviques.”

Finalment, Patrícia Illa ha encoratjat la participació activa dels ciutadans ja que “aquesta campanya no és només una tasca de l’Ajuntament, sinó un esforç conjunt de tota la comunitat per fer d’Igualada una ciutat exemplar en civisme i respecte pel nostre entorn.” Amb l’objectiu de proporcionar formació a la ciutadania i fomentar una comprensió més profunda de les pràctiques cíviques, el programa de formació, dirigit als nois i noies de les escoles de la ciutat, abordarà qüestions relacionades amb les responsabilitats individuals i col•lectives en la preservació del medi ambient i l’espai públic. A més, es realitzarà una revisió exhaustiva de la normativa vigent per garantir que estigui en consonància amb les necessitats actuals i proporcioni eines efectives per abordar l’incivisme.

