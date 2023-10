Igualada reforça el servei d’atenció emocional per a joves

L’Ajuntament d’Igualada, a través del Departament de Joventut i amb coordinació amb el Departament de Salut, han engegat una campanya de foment dels serveis de benestar emocional per a joves que s’ofereixen des del consistori.

L’objectiu principal dels diferents serveis que s’ofereixen és donar resposta a la situació d’inestabilitat emocional en què es troben molts i moltes joves. La joventut s’entén com a etapa de transformació vital, on el grup d’iguals esdevé una eina essencial per la formació de la identitat i el creixement personal. L’acompanyament en aquesta etapa de la vida és fonamental pel bon desenvolupament de les persones. Aquest últims anys, i sobretot després de la pandèmia, s’ofereixen serveis diversos serveis dirigits, de manera individual i/o grupal, cap el jove.

Han sorgit projectes d’acompanyament directe amb el jove com són “la consulta jove” per a joves de 12 a 29 anys o el projecte “Ocell de foc” per a joves de 16 a 30 anys, ambdós gratuïts i confidencials, que es duen a terme als equipaments juvenils de la Kaserna i Cal Badia.

També s’han fomentat formacions que s’imparteixen a equipaments juvenils i als instituts. Dins la programació dels equipaments juvenils s’ofereixen diverses xerrades la propera, què em passa quan no sé què em passa, serà el 10 d’octubre a 2/4 de 7 de la tarda a la Kaserna. També es duen a terme diversos cursos especialitzats com :Viure feliç. Autoconeixement i gestió emocional amb gossos terapèutics o eines per la gestió del conflicte i benestar emocional, amb coordinació amb el servei de mediació.

Per als instituts s’ofereix dins del programa “aire”, un catàleg de més d’una cinquantena de diferents tallers d’acompanyament emocional amb temàtiques diverses.

Finalment aquest nou curs, als 3 instituts públics del municipi, s’ hi està iniciant el projecte “Guardians de la salut”, d’entre 20 o 30 sessions depenent del nombre d’alumnes del centre públic, amb sessions d’alfabetització en salut mental i sessions en primers auxilis psicològics que s’adapten a les necessitats de cada grup classe. Una formació professionals docents avalades pel Centre de Recursos Pedagògics (CRP) i finalment s’oferirà una sessió per famílies amb coordinació amb les AFAs de cada centre.

Concretament, aquest darrer curs, la consulta jove va fer 105 hores d’atencions, Ocell de Foc està fent seguiment d’uns 40 joves, xerrades aire se’n van fer a 158 classes dels instituts (amb un total de 7303 alumnes) i es van fer dues formacions de primers auxilis emocionals per joves, una per professionals de l’Ajuntament i l’altre per monitors de lleure i docents. Aquestes són algunes de les dades.

La regidora del Departament de Joventut, Carlota Carner, ha explicat que “els objectius específics d’aquests serveis passen per ajudar a millorar les competències sòcioemocionals i educatives dels i les joves, així com també donar-los eines a aquells agents que els acompanyen en aquesta etapa de la vida”