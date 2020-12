Igualada programa activitats de Nadal en els diferents districtes de la ciutat

L’Ajuntament d’Igualada ha presentat aquest dimecres les activitats que aquest any s’organitzen amb motiu de les Festes de Nadal i que, no cal dir-ho, estan condicionades per la situació de pandèmia i per les limitacions que determinen les normes sanitàries vigents. La tinenta d’alcalde Patricia Illa ha destacat que “la nostra voluntat és seguir fomentant la participació, seguir oferint il·lusió i seguir oferint activitats aquest Nadal. Tenim voluntat de fer moltíssimes accions, sempre que siguin segures”.

Les activitats s’han programat en els diferents districtes de la ciutat. La plaça de Cal Font serà un dels eixos centrals i acollirà un rocòdrom i una tirolina de 50 metres, amb altres propostes que queden també pendents de l’evolució de la situació sanitària. La programació inclou, així mateix, activitats pensades per continuar donant suport a l’àmbit de la cultura, amb la programació de diferents espectacles als tres eixos comercials de la ciutat. Concretament, durant els caps de setmana, a partir del 12 de desembre, l’avinguda dels Països Catalans, l’avinguda de Barcelona i la zona del centre de la ciutat acolliran diferents actuacions a l’aire lliure de companyies locals i de companyies de fora, amb la voluntat que hi puguin participar també les corals de la ciutat. A més, el Teatre de l’Aurora també programarà una sèrie especial d’espectacles que aniran en benefici de La Marató de TV3.

D’altra banda, el tradicional Saló de la Infància s’ha reconvertit en un Casal de Nadal i el Torneig esportiu del Caga Tió s’ha reconvertit també en unes jornades esportives, orientades sobretot a esports individuals, amb rotacions diàries d’esports adaptats al protocol del PROCICAT i a la seva possible evolució. Les inscripcions s’han obert aquesta setmana i acaben el dia 11 de desembre. S’han previst dos torns d’activitats, amb quatre grups en funció de les edats dels participants. Hi ha places limitades i durant els primers tres dies només s’accepten inscripcions d’infants i joves empadronats a Igualada.

Activitats per a joves a Cal Badia

El Departament de Joventut ha preparat, també, un seguit d’activitats pensades perquè es puguin dur a terme de manera presencial, a partir del 22 de desembre, a l’espai de Cal Badia, tot i que es poden adaptar a format virtual en cas que la situació sanitària ho requereixi. L’oferta inclou manualitats amb idees divertides de decoració nadalenca o maquillatge específic d’ulls per ressaltar el que es veu per sobre la mascareta. També, arran de l’èxit del casal tecnològic que es va fer a l’estiu, s’han programat activitats relacionades amb el món del 3D i al producció musical. A més, també es podrà dur a terme una gimcana fotogràfica a l’aire lliure i es convida els joves a enviar vídeos per participar en el grup de TikTok amb els amics i familiars