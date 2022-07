Igualada presenta una nova agenda mòbil amb totes les activitats de la ciutat

El regidor de promoció de la ciutat, Miquel Vives i el regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè han presentat aquest dimecres la nova aplicació mòbil amb l’Agenda d’Igualada. Vives ha explicat que l’Ajuntament ha creat aquesta agenda digital “per a donar una nova vida d’informació, àgil immediata i actualitzada de tot aquells esdeveniments que s’organitzen o compten amb la col·laboració de l’Ajuntament”.

Aquesta nova aplicació que ja està disponible tant per Android com per IOS està creada amb la col·laboració de tots els departaments de l’Ajuntament d’Igualada especialment per Promoció Cultural, Turisme i Promoció de la ciutat. El regidor Miquel Vives ha volgut recordar que els fulletons específics de cada departament continuaran existint però es podran trobar també en aquesta agenda central.

Les activitats estan disponibles de forma individual però també s’agrupen per cicles com poden ser la Festa Major, l’European Balloon Festival, o la Mostra de Teatre. En el cercador es poden buscar activitats per temàtica, horari o ubicació. Aquetsa aplicació, ha explicat el regidor de Promoció de la Ciutat, “s’ha creat amb la voluntat que sigui molt intuïtiva, clara i amb visibilitat de tots els actes amb la seva informació principal”.

El regidor de Comerç i Turisme, Jordi Marcè, ha explicat que aquesta agenda actualitzada i centralitzada que compta amb la implicació de tots els departaments “donarà servei a la nova web de turisme d’Igualada que s’obrirà a la tardor i que de moment ja conté el nou vídeo de promoció de la ciutat: L’abraçada d’Igualada. El nou web mostrarà tot el potencial i la informació turística d’Igualada i el seu entorn”.

L’aplicació ja es pot descarregar de forma gratuïta de de Google Play d’android i l’App Store de IOS.