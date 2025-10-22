Igualada presenta un pressupost municipal per valor de 79,5 milions d’euros

L’Ajuntament d’Igualada espera aprovar el proper dimarts un pressupost municipal per valor de 79,5 milions d’euros, i les ordenances fiscals per a 2026, que inclouen la congelació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i de tots els impostos, a més de la taxa d’escombraries fixada en 190 euros, vint més que l’any passat, adeqüant-se així a la normativa de la Unió Europea. L’aprovació del pressupost i les ordenances necessita, però, almenys l’abstenció d’un membre de l’oposició, donada la minoria del govern municipal, si bé aquest entrebanc s’ha resolt els darrers anys amb el suport del PSC.
El pressupost inclou un important capítol d’inversions, en les quals destaquen:
- 600.000 euros per a la reparació integral del vas de la piscina del Molí Nou.
- 5,4 milions destinats a segurat ciutadana i Policia Local, amb la incorporació de tres nous agents.
- 1,2 milions en instal.lació de plaques fotovoltaiques en edificis públics.
- 2,3 milions en continuar la modernització del polígon industrial de les Comes, amb la continuació de la reforma dels carrers Alemanys i Gran Bretanya fins a Can Busqué.
- Darrera fase del Parc Central, fins a tocar amb el carrer Guimaraes (cantó de l’Hospital).
- Construcció de la base dels agents rurals i Escola de Natura, a Ses Oliveres (projecte de la Generalitat valorat en 3 milions).
- 1 milió d’euros en la reforma del Passeig Verdaguer, en el tram Sta. Caterina/Òdena. El projecte es farà en tres fases i 3-4 anys. El final coincidirà amb el soterrament de l’estació de tren i la nova connexió amb Vilanova.
- 465.000 euros per a la reforma del Parc de l’Estació Vella.
- 3,7 milions en la reforma integral del Mercat Municipal de la Masuca.
- 600.000 euros en la reforma de la Rambla Sant Isidre.
- Conversió del carrer Creueta en plataforma única (vehicles/vianants).
- 800.000 euros en millores al Riu Anoia, projecte de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.