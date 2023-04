Igualada presenta el projecte de remodelació per la Rambla Sant Isidre

El govern municipal ha presentat aquesta setmana el projecte de remodelació de la Rambla Sant Isidre, que després del tancament al trànsit necessita, ha explicat l’alcalde Marc Castells, “una remodelació que la faci de plataforma única i generi espais de trobada i oci pels veïns”.

El nou projecte de rehabilitació de la Rambla Sant Isidre incorpora 4.000m2 dins la trama preferentment per a vianants del centre d’Igualada, amb la creació d’una plataforma única que promou la cohesió social, renova tot el paviment, incorpora zones verdes, espais d’estada, i reforça la Rambla com a eix cívic i comercial històric de la ciutat. Per tal de pacificar el carrer, l’espai destinat al vehicle es limita a un carril de circulació, eliminant-ne les franges d’aparcament existents.

Per a fer una zona més amable per al vianant, es restringirà l’ús dels vehicles a l’espai amb control d’accés horari; es permetrà el pas als autobusos i s’habilitaran zones de càrrega i descàrrega temporal per al bon funcionament dels comerços.

La reforma proposa la renaturalització de la Rambla amb noves àrees verdes implementant nous llocs d’estada, amb mobiliari divers i que incentivaran la socialització de la ciutadania. L’ordenació de la rambla també reconeix l’estructura urbana dels corralons transversals que hi desemboquen, amb el disseny del nou paviment, la configuració del verd, dels espais d’estada i de la il·luminació.

El projecte també incorpora la proposta d’ordenació dels espais destinats a les terrasses de restauració, que es situen entre plataners i parterres vegetals.. Finalment, es renova l’actual il·luminació per incorporar-ne una de baix rendiment energètic que s’adapti als criteris de funcionalitat de l’espai.