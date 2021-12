Igualada prepara una Festa de Reis amb la “màxima normalitat possible”

Igualada tornarà a tenir aquest any la cavalcada de Reis després que l’any passat s’anul·lés per les restriccions de la covid. L’alcalde, Marc Castells, ha anunciat que la voluntat és que la Festa de Reis se celebri amb la “màxima normalitat possible”, tot i que ha deixat clar que estaran atents a l’evolució de la pandèmia. També està previst que es faci l’arribada del Patge Faruk al poliesportiu de Les Comes i que els infants puguin lliurar les cartes el dia 1 de gener al teatre de l’Ateneu. Pel que fa a la particularitat que els patges entren a les cases a repartir directament els regals el 5 de gener, Castells ha dit que “està pendent de decidir”. Igualada ha preparat més de 50 actes per les festes de Nadal, la majoria a l’aire lliure.

“S’estima que en la vida d’un infant gaudeix dels Reis durant quatre anys. D’aquests quatre anys li hem pres el 25%. No li prendrem el 50”. Així de contundent s’ha mostrat l’alcalde d’Igualada sobre la represa de les celebració de la Festa de Reis a la ciutat. La voluntat del consistori és que es pugui celebrar amb la “màxima normalitat possible” i, per això, es treballa per poder organitzar tots els actes que configuren la festa: l’arribada del Patge Faruk a la ciutat (28 de desembre), l’entrega de les cartes (1 de gener) i la tradicional cavalcada de Ses Magestats els Reis d’Orient (5 de desembre) amb el posterior repartiment de regals a les cases.

Tot i que el batlle no ha volgut avançar detalls concrets dels actes de la Festa de Reis, el programa d’actes de les festes de Nadal a Igualada sí que concreta com seran. Primer de tot, el 28 de desembre es farà l’arribada del Patge Faruk al pavelló poliesportiu de les Comes i també hi haurà un festival infantil. Del 30 de desembre al 5 de gener els infants podran escoltar a través de la ràdio municipal d’Igualada els missatges radiofònics del Patge Faruk. El dia 1 de gener es farà el lliurament de cartes als Reis d’Orient a l teatre municipal de l’Ateneu. Aquest és un dels actes que sí que es va poder fer l’any passat, tot i que es va descentralitzar en diferents espais a l’aire lliure.

Finalment, la cavalcada de Ses Magestats els Reis d’Orient arrencarà a dos quarts de sis de la tarda del dia 5 de gener al Passeig Verdaguer. Hi haurà una actuació de les bandes de música i la rebuda de les autoritats locals als Reis d’Orient. Tot seguit, s’iniciarà la cavalcada que recorrerà diferents carrers del centre de la ciutat i finalitzarà a la Plaça Castells. Tradicionalment a la cavalcada d’Igualada hi participen més d’un miler de patges. Queda pendent de decidir si es durà a terme una de les accions emblemàtiques de la festa com és el repartiment de regals per part dels patges directament a les cases dels infants. Tot i això, el programa d’actes sí que preveu la recollida de paquets els dies abans de la cavalcada.

Castells ha celebrat que les cavalcades “tornin a tot el país”, tot i que ha deixat clar que “haurem d’estar amatents a allò que dictin les autoritats sanitàries”. El batlle també ha avançat que convidaran el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, perquè assisteixin a la festa.

Més de 50 activitats a l’aire lliure durant les festes de Nadal

‘Torna el Nadal!’ és l’eslògan que l’Ajuntament d’Igualada ha escollit per presentar l’agenda d’activitats en format presencial després que l’any passat no se’n pogués celebrar pràcticament cap a causa de la pandèmia. En total, s’han organitzat més d’una cinquantena d’actes culturals, lúdics i solidaris fins a mitjans del mes de gener.

A banda de la Festa de Reis, també es recupera la cantada de Nadales a la plaça de l’Ajuntament, els Pastorets i la Fira de Nadal amb la instal·lació de casetes de fusta al nucli antic durant diversos caps de setmana de desembre. D’altra banda, s’han organitzat diverses activitats gratuïtes a la plaça de Cal Font dirigides a infants i joves. Pel que fa al Saló de la Infància, l’Ajuntament ha decidit canviar-ne el format per adaptar-se a la situació sanitària i es reconverteix en diverses activitats infantils de lleure a l’aire lliure, que tindran lloc entre el 27 de desembre i el 4 de gener, i també uns Casals de Nadal, del 27 de desembre al 7 de gener.

Una altra de les novetats destacades serà la inauguració de la sala petita de l’Ateneu Cinema, que comptarà amb una obertura de portes i una inauguració popular el 19 de desembre. Es tracta de la segona sala de cinema que tindrà Igualada amb una capacitat per a 47 persones, que se sumarà a la sala ja existent de 130 localitats.