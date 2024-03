Igualada prepara un nou grup de suport per a familiars cuidadors no professionals

El curs és gratuït i va a càrrec de la psicòloga Amparo Treig

El Departament d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada obre un nou grup de suport adreçat a familiars cuidadors no professionals de persones que es troben en situació de dependència per raó d’edat, estat de salut o discapacitat, estiguin o no valorades.

Aquest grup és un espai de relació i suport psicològic i emocional que possibilita l’expressió de sentiments i vivències associades a les tasques de cura, per millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores, i indirectament, de les persones de les que tenen cura.

Aquest curs es farà amb vuit sessions els dimecres del 17 d’abril al 12 de juny de 10h a 11.15 h. El curs és gratuït i va a càrrec de la psicòloga Amparo Treig. L’activitat es farà a l’espai Cívic Centre i les inscripcions es poden fer fins al 12 d’abril. Per a més informació i inscripcions podeu trucar al telèfon 93 115 54 53 o escriure un correu a serveissocials@aj-igualada.net