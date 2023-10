Igualada posa en marxa “Barça Activa’t”, un projecte d’inclusió social basat en l’esport

Igualada posa en marxa la segona edició del “Barça Activa’t”, un projecte d’inclusió social de la Fundació FC Barcelona, basat en l’esport per a joves a partir de dotze anys a Catalunya, i en col·laboració de les Diputacions de Girona, Lleida Tarragona, i diversos ajuntaments catalans com l’Ajuntament d’Igualada. A partir de la metodologia ‘SportNet’, pròpia de la Fundació FC Barcelona, l’objectiu d’aquest projecte és fomentar grups de joves que impulsin projectes participatius de temàtica esportiva i amb impacte en el mateix municipi, per afavorir la inclusió social dels joves. Una altra línia d’actuació és la del suport a l’estudi a través de diferents activitats d’aprenentatge com tallers, càpsules, històries de vida…

“L’esport és l’eina de cohesió social més important que hi ha” explica la regidora d’esports i presidenta del Consell Esportiu de l’Anoia Patrícia Illa “i des d’Igualada continuem treballant amb el Barça per apropar l’esport i els valors que se n’aprenen, a tots els joves de la comarca”.

De fet, aquest estiu, diversos ja van gaudir de la primera edició del Barça Activa’t a Igualada, amb un casal esportiu en què van fer també diverses sortides i visites a centres esportius de la comarca.

En aquesta nova edició, programada del 2 d’octubre de 2023 al 29 de maig de 2024, els usuaris i usuàries no només faran esport, sinó que també tindran suport a l’estudi i la creació d’un projecte esportiu entre tots/es els/les inscrits/es. Les sessions tindran lloc a l’Institut Badia i Margarit els dilluns i dimecres de 17 a 20 hores.

Totes les persones interessades poden contactar al correu electrònic del projecte igualada.activat@gmail.com.