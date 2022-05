L’equip d’Igualada pel Clima, que llançava el repte de millorar la qualitat de l’aigua del riu Anoia, ha guanyat el premi Makeathon Anoia 2022. A la sessió de presentació dels projectes i veredicte del jurat, celebrada el passat divendres 6 de maig a l’Adoberia la Bella, el grup integrat per Sílvia del Fresno, Salvador Esquerra i Blanca Roma va presentar el projecte “Riu Anoia Detox” amb l’objectiu de fer front als principals problemes que presenta el riu: una llera amb una significativa presència de fangs anòxis, una alta concentració residus sòlids i, molt especialment, de tovalloletes higièniques, i l’existència de construccions humanes que interrompen o dificulten el curs fluvial.

El projecte proposa dur a terme una prova pilot sota el tram del Tanatori, habilitant una bassa amb un sistema de sifó submergit de recollida de residus sòlids, d’una banda, i la reintroducció a l’entorn de vegetació autòctona, com ara jonc, lliri groc, boga i canyís, que actuaria com a depuradora natural.

Els costos inicials haurien d’afrontar l’eliminació de llots contaminats, l’adequació de la bassa, i la substitució del pas actual per un pont, amb un cost energètic nul i un manteniment mínim. A canvi, els beneficis serien un augment de la biodiversitat, la millora de la qualitat de l’aigua, l’equilibri de l’ecosistema i la rehabilitació d’un espai natural per a la ciutadania. Segons els seus autors, el projecte compleix els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3, 6 13 i 14 de l’Agenda 2030 de l’ONU.

En el torn d’agraïments per l’obtenció del premi, les components d’Igualada pel Clima van anunciar la reinversió dels 400€ de premi en activitats de millora del riu Anoia. El premi ha estat patrocinat per les empreses Waterologies i Onalabs, i les entitats vinculades al riu Leather Cluster Barcelona i Amics del Rec.

A criteri del jurat, presidit pel biòleg ambiental Robin Corrià i integrat per Toni Cuevas (Waterologies), David Vives (Espai Malla), Jordi Solà (TICAnoia) i Miquel Vives (regidor de Sostenibilitat i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada), va decretar que el projecte “Riu Anoia Detox” assolia satisfactòriament els criteris d’avaluació, com ara el grau d’adaptabilitat al repte plantejat, disseny, innovació digital, presència de dones a l’equip, viabilitat tècnica operativa i qualitat en la comunicació i presentació.

No obstant això, en el tancament de l’acte, el regidor Miquel Vives va valorar la qualitat conceptual i formal dels altres projectes presentats que, lluny de competir, eren complementaris. L’equip format per l’Alex Pineda i Albert Campillo va proposar la instal·lació de diversos tipus d’estructures amb reixes per capturar els residus sòlids i sensors per determinar la seva presència. L’equip DoneSteam, representat en aquesta ocasió per Beth Mauri, plantejava fer visibles els punts de màxima contaminació de l’aigua i el focus causant, mitjançant la creació d’una app de geolocalització i un mapa digital de les aigües freàtiques, com a eines de sensibilització ciutadana. Un quart projecte, presentat per Jordi Rica, partia de la hipòtesi del científic japonès Masaru Emoto sobre la capacitat de la consciència humana d’alterar l’estructura de l’aigua i proposava l’estudi molecular de mostres d’aigua obtingudes a diferents punts del curs del riu i reconèixer, d’aquesta manera, el grau d’harmonia dels seus cristalls.

La Makeathon Anoia 2022 ha estat una iniciativa de l’Espai Malla i de la Fundació i2Cat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal de l’Anoia i el Departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya.