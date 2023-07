Igualada obre tres refugis climàtics davant la previsió d’altes temperatures

Davant del risc per calor intensa previst per aquest dilluns i dimarts, anunciat pel Servei d’Emergències de Catalunya, l’Ajuntament d’Igualada obrirà tres espais públics que actuaran com a refugis climàtics, i estaran oberts de forma ininterrompuda en les hores de més calor, en el període comprès entre les 12h i les 18h.

Aquests espais climatitzats són el Centre Cívic Nord (Carrer de Sant Martí de Tous, 6), l’Espai Cívic Centre (Carrer de la Trinitat, 12) i el Centre Cívic de Fàtima (Avinguda de Nostra Senyora de la Pietat, 42). Els refugis climàtics interiors estan equipats amb refrigeració, de manera que poden garantir unes condicions adequades per apaivagar la forta calor, amb una temperatura que es manté constant.

D’igual manera, la resta d’espais i equipaments municipals també estaran a disposició de tots els igualadins i igualadines durant el seu horari habitual d’obertura.

Seguiment de les persones més vulnerables

Una altra de les mesures que l’Ajuntament d’Igualada ha activat davant la previsió d’altes temperatures fins dimarts, és el seguiment d’aquelles persones més vulnerables des del departament de Serveis Socials.

Davant d’aquesta previsió d’altes temperatures cal recordar les recomanacions per a tota la població especialment per a les persones grans, infants i persones amb patologies. Cal evitar sortir al carrer en les hores de màxima insolació i més calor, entre 12 h i 18 h. Es recomana evitar les activitats físiques intenses especialment a l’exterior i en horari de màxima temperatura. Pel que fa als habitatges, durant el dia es recomana abaixar les persianes d’aquelles finestres on toca el sol.