Des del Departament d’Infància de l’Ajuntament d’Igualada, per a aquest Nadal s’han preparat un seguit d’activitats de lleure divertides i emocionants amb els casals de Nadal i una àrea d’aventura a la Plaça Cal Font. Aquest seguit d’activitats aposten per l’espai exterior i els grups controlats d’infants.

Pel que fa a l’àrea d’aventura situada a Cal Font, els nens i nenes podran gaudir d’un laberint, un circuit de karts i balance bike i dos circuits d’aventura que se sumaran al rocòdrom i al circuït de Pump Track que ja hi ha instal·lat a la plaça. Aquestes activitats estan adreçades als infants d’ entre 2 a 12 anys i es duran a terme a Cal Font (entre la Biblioteca i el carrer del Clos) entre els dies 27 de desembre de 2021 i el 4 de gener de 2022, en horari d’11.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h. El dia 31 de desembre estarà obert només al matí i dia 1 de gener estarà tancat. Totes aquestes activitats son gratuïtes, només caldrà fer la recollida de tiquets al punt d’informació de Cal Font.

Pel que fa als casals de Nadal s’han repartit en sis espais de la ciutat: Centre Cívic de Fàtima, Escola Gabriel Castellà, Escola Ramon Castelltort, Espai Cívic Centre, L’ Escorxador i Museu de la Pell. D’aquesta manera es disposarà de molt més espai i el grup d’infants participants serà estable i controlat. El programa d’activitats inclou experiències enriquidores en àmbits ben variats: tallers, ciència, robòtica, anglès, scape room, tallers de percussió corporal o espectacles.

Hi haurà dues setmanes d’activitats, la setmana 1 del 27 al 31 desembre 2021 i la setmana 2 del 3 al 7 de gener de 2022. La inscripció està oberta a tots els infants de 3 a 12 anys. Estaran agrupats per edats en grup de minis (infants nascuts entre 2016 i 2018) i grup de grans (infants nascuts entre 2010 i 2015).

L’horari dels casals serà de 9 a 13 h i de 15 a 17 h amb servei d’ acollida de 17 a 18 h (gratuït i amb reserva prèvia). Els dies 31 i 5 només hi haurà activitat al matí i dia 6 no hi haurà activitat per tractar-se d’un dia festiu. El preu per setmana és de 15 €.

El procediment d’inscripció serà en línia: del dia 15 al 19 de desembre des de la pàgina web https://igualadajove.cat/activitats-de-lleure-per-nadal/. El primer dia només s’hi podran inscriure els infants empadronats a Igualada.

Els espais, les activitats i les dates queden subjectes a canvis en funció de la situació epidemiològica del moment