Igualada no tindrà, de moment, Zona de Baixes Emisions

La ciutat d‘Igualada quedarà fora de l’obligatorietat d’implementar una Zona de Baixes Emissions (ZBE), a partir del gener de 2026. Els bons resultats de qualitat de l’aire registrats per la Generalitat de Catalunya, especialment en els últims cinc anys, permeten que la ciutat no hagi d’habilitar cap zona amb restriccions per la circulació, expliquen des del consistori igualadí.
L’ajuntament explica que la bona qualitat de l’aire ha fet que la zona quedi exempta
Al juny de 2025, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va fer públic l’Informe de la qualitat de l’aire a Catalunya 2024. En aquest document es confirma que tots els indicadors de la ciutat d’Igualada es troben dins dels límits establerts per la Unió Europea, destacant les partícules en suspensió en l’aire que, amb una tendència a la baixa, disminueixen respecte els anys anteriors
Segons expliquen des del consistori, el juliol de 2025, la Generalitat de Catalunya va publicar la relació de municipis de més de 20.000 habitants que tenen obligació de crear una ZBE on Igualada ja no hi figurava. Setmanes després la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, ha comunicat a l’ajuntament d’Igualada formalment que davant les dades d’avaluació de l’aire del període 2020-2024, Igualada no ha d’implementar la Zona de Baixes Emissions. Només s’imposa l’obligació als municipis on s’hagin produït superacions dels valors límit de contaminants en els darrers cinc anys.