Igualada instal·larà una catifa especial per evitar les relliscades al Pont de Fàtima

Aquest proper dilluns, 21 de novembre, l’Ajuntament d’Igualada iniciarà les obres de millora del pont que uneix la plaça del Centre Cívic de Fàtima amb el complex esportiu Infinit.

L’actuació consistirà en la realització de diverses tasques de manteniment de l’estructura del pont i, un cop realitzades, es col·locarà una franja antilliscant per millorar l’adherència de la superfície del pont especialment en els dies de temperatures baixes. Aquesta franja es tracta d’una catifa fixa d’1’5m d’amplada que es col·locarà en un dels vorals del pont.

El regidor de Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Miquel Vives, ha explicat que “es tracta d’una solució utilitzada en d’altres ponts que presenten una problemàtica similar quan baixen les temperatures i s’ha demostrat totalment efectiva i definitiva per evitar relliscades”. Vives ha remarcat que el Pont de Fàtima és una “infraestructura important pel barri i per això, des de l’Ajuntament, hi dediquem tots els recursos per millorar-lo”.

El pont estarà tancat al pas de vianants durant quinze dies mentre es realitzen els treballs de millora i repintat. Degut al fet que les obres de manteniment impliquen treballs de soldadura, durant els dies en què es realitzin aquestes obres hi haurà presència de Bombers a l’entorn del pont.