Igualada instal·larà diferents dispositius de salut durant l’Anòlia

El departament de Salut Pública d’Igualada, en el marc del projecte “Nits de Qualitat” posa a disposició de la ciutadania dispositius preventius per fer de les properes nits d’Anòlia, unes nits més saludables i segures.

D’una banda, es facilitarà la presència del projecte Som.Nit, especialment dirigit a població jove, de Creu Roja Joventut (d’acció directa per a la informació, prevenció i reducció de riscos associats al consum d’alcohol i altres drogues, així com a les relacions sexo-afectives en el context de l’oci nocturn).

La carpa de Som.Nit serà present el 8 de juliol, de 22:00h a 02:00h, al Parc Central d’Igualada (al costat del Punt Lila i del Punt d’Informació de l’European Balloon Festival), i les nits del 14 i 15 de juliol al Pati del Museu de la Pell d’Igualada, de 22:00h a 02:00h, també al costat de la barra i del Punt Lila.

A més, durant totes les nits d’Anòlia estaran disponibles, a l’entorn pròxim, a les barres i/o a la carpa de Som.Nit, els diferents serveis Qdefesta! del projecte “Nits de Qualitat” com són: aigua fresca, begudes i còctels sense alcohol, aliments, personal format en perspectiva de gènere i en prevenció i reducció de riscos en l’oci nocturn, alcoholímetres, preservatius, taps per a les orelles, informació de salut o informació de transport.

El projecte Nits de Qualitat – Qdefesta! rep el suport de la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, vetlla per fer del nostre territori, un espai més segur, atractiu i saludable per a tothom.

Punts lila d’atenció a les violències sexuals

En el marc del Protocol davant les violències sexuals en espais festius de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, el Servei d’Igualtat i LGTBIQ+ de l’Ajuntament d’Igualada incorporarà diversos dispositius de Punt lila aquest mes de juliol en el marc del Festival Anòlia.

Demà dissabte 8 de juliol es comptarà amb un servei de 4 hores al Parc Central amb motiu de l’European Ballon Festival, des de les 22 h a les 02 h de la nit. La setmana següent, amb motiu dels concerts de l’Anòlia es comptarà amb dispositius de Punt lila al pati del Museu de la Pell el dijous 13, divendres 14 i dissabte 15. Dijous serà des de les 22.30 h fins les 00.30 h i divendres i dissabte de 22.30 a 01.30 h.

Els serveis de Punt Lila són espais dinamitzats per especialistes formades amb perspectiva de gènere i LGTBI per a donar resposta a qualsevol agressió masclista o LGTBIfòbica que es pugui donar durant la festa.

També disposa de materials de sensibilització i prevenció com polseres, postals, tríptics, targetes o llibrets, amb els quals generar debats i reflexions a les persones que hi tinguin interès. Les professionals també donen informació de recursos i serveis del territori en matèria de feminismes i gènere.

La regidora d’Igualtat i LGTBIQ+ de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner, s’ha mostrat molt satisfeta de les anterior campanyes amb Punts Lila que s’han fet a la ciutat que “ajuden a percebre els espais d’oci com espais més segurs per a la ciutadania en general i sobretot per a les noies i el col·lectiu LGTBI alhora que la presència del dispositiu ja és un element dissuasiu de les violències sexuals”.

Carner ha detallat també que alhora aquests espais, ubicats en entorns de festa i concentració social “son punts d’informació i que generen debat entre la ciutadania amb els continguts dels materials que s’exposen i les dinàmiques que es preparen”.

Els serveis de Punt lila compten amb el suport de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, de la Diputació de Barcelona i del Ministeri d’Igualtat.