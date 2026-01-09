L’Ajuntament d’Igualada incorpora la IA i millora la tecnologia de les 17 càmeres de control del trànsit

Igualada implantarà una important actualització tecnològica del sistema de càmeres que regula les zones de trànsit restringit. Aquesta renovació integral, que ja s’ha posat en marxa amb l’inici de l’any, substitueix els antics dispositius per càmeres d’última generació i un software de gestió molt més potent basat en intel·ligència artificial.
Segons ha explicat el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament, Miquel Vives, “la mesura respon a un doble objectiu estratègic: optimitzar el control dels accessos a les illes de vianants i integrar aquests dispositius a la xarxa de seguretat ciutadana de la Policia Local per tenir informació constant i immediata”.
En l’àmbit de la mobilitat, el nou sistema permet una gestió interna molt més precisa de les 17 càmeres distribuïdes per punts clau com el nucli antic, Cal Font, l’avinguda d’Andorra o el carrer de Carles Riba, entre d’altres. La incorporació d’intel·ligència artificial en la lectura de matrícules redueix els possibles errors de lectura, evitant així molèsties als veïns i sancions indegudes.
Tot i la millora tecnològica, Miquel Vives ha subratllat que el canvi “és totalment transparent per als usuaris i veïns, que no hauran de realitzar cap nova gestió ni tràmit, ja que totes les autoritzacions vigents s’han traspassat automàticament al nou sistema”. Paral·lelament, l’Ajuntament simplificarà properament els formularis per sol·licitar accessos puntuals a aquestes zones per fer-los més intuïtius.
Més enllà del control del trànsit, la principal novetat d’aquesta actualització és la seva vessant de seguretat. Gràcies al nou programari, les càmeres de mobilitat s’integren des d’ara a la plataforma de videovigilància de la Policia Local, permetent als agents visualitzar les imatges en temps real des de la sala de comunicacions.
Aquesta integració suma efectius a la xarxa de més d’un centenar de càmeres que ja monitoren les entrades i punts estratègics del municipi, reforçant la capacitat de resposta policial davant qualsevol incident.