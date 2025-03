Igualada impulsa un manual de bones pràctiques per potenciar l’ús del català en establiments i comerços

El regidor de Relacions Institucionals, Pere Camps, acompanyat de la presidenta d’Òmnium Anoia, Íngrid March, i diversos representants de les entitats Consorci per la Normalització Lingüística, Aplec, Igualada Comerç, Nou Centre, Associació de comerciants de La Masuca i la Unió Empresarial de l’Anoia han presentat aquest dimecres el manual de bones pràctiques en establiments de cara el públic amb l’objectiu de potenciar l’ús del català en aquest àmbit.

Aquest primer material sorgeix després que membres del Consorci per la Normalització Lingüística, Aplec i Òmnium Anoia hagin fet un seguit de trobades per la preocupació de la situació de la llengua catalana al nostre entorn especialment en el dia a dia i en accions tan habituals com anar a comprar o a menjar a un restaurant. D’aquestes trobades i amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada i les entitats socioeconòmiques del comerç de la nostra ciutat s’ha creat aquest manual que aquests dies s’està acabant de fer arribar a tots els establiments.

Pere Camps ha explicat que aquesta iniciativa sorgeix de la voluntat de l’Ajuntament de “donar impuls a l’ús del català, permetre que tothom es pugui comunicar en aquesta llengua i evitar el deteriorament de l’ús social del català”. Per aquest motiu s’ha creat el pla estratègic del català de cara al públic amb aquesta primera acció centrada en el comerç.

Íngrid March, presidenta d’Òmnium Anoia, ha explicat que des de fa tres anys conjuntament amb Aplec i el CNL s’han impulsat grups d’aprenentatge i de conversa en català per a nouvinguts i que una de les dificultats per aquests és la de trobar espais on poder parlar i practicar el català ja que la majoria de vegades en botigues i establiments s’adrecen a ells en castellà. Per aquest motiu, ha detallat March, “ens hem posat en contacte amb l’Ajuntament que és qui té la potestat per fer complir la normativa vers el català, així com també amb totes les entitats que formen i representen al teixit comercial local per tal de fer-los veure quina és la situació del català i conscienciar-los de la necessitat d’atendre els clients en català”. En aquest sentit el manual també fa incidència i recorda a tots els establiments l’obligatorietat de tenir la retolació exterior i interior com a mínim en llengua catalana. Un aspecte del qual també s’està fent difusió i conscienciació especialment en els establiments nous que obren a la ciutat.

Des d’Òmnium Anoia s’ha reiterat el compromís de totes les entitats que formen part d’aquest projecte amb la llengua catalana i la defensa del seu ús en tots els àmbits socials i quotidians. En aquest sentit també es preparen accions informatives, conscienciadores i formatives en àmbits com l’esport i l’entrenament o l’atenció sanitària.

Donen suport a aquest projecte: Òmnium Anoia, CNL, Aplec, Igualada Comerç, Associació de comerciants del Nou Centre, Associació de comerciants de La Masuca; la Unió Empresarial de l’Anoia, i l’Ajuntament d’Igualada.