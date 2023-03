Igualada imparteix tallers de reciclatge domèstic per a la gent gran

L’Ajuntament d’Igualada segueix amb la campanya de foment del reciclatge domèstic i aquesta vegada ho fa impartint tallers per a persones grans. L’activitat anirà dirigida als usuaris i usuàries dels centres residencials ViuB de la ciutat.

La formació començarà el dimarts 28 de març d’11 a 12.30h i el dimecres 29 de març d’11 a 12.30h al centre residencial ViuB 1 del carrer Joaquima Vedruna i el dimarts 18 d’abril d’11 a 12.30h i el dimecres, 19 d’abril d’11 a 12.30h al centre ViuB 2 de l’Avinguda Gaudí. Els tallers aniran a càrrec de les informadores ambientals del departament de Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada que explicaran com reciclar a casa.

A banda d’informar sobre a quin contenidor va cada residu, l’activitat té l’objectiu de sensibilitzar al col·lectiu de la gent gran sobre la importància del reciclatge i el paper fonamental que cadascú de nosaltres té per a la preservació del medi ambient.

Aquesta acció s’emmarca en la campanya “Al color que toca suma, al gris resta” a través de la qual es vol fomentar el reciclatge i donar a conèixer les millores que suposa per al medi ambient fer-ho bé, el cost ambiental i econòmic que suposa. I és que per cada kg de residu no separat, es genera l’emissió de 637 g. de CO2 a l’atmosfera.

El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, ha explicat que “aquesta campanya se suma a totes les accions que s’estan duent a terme a la ciutat, com per exemple el sistema de recollida Porta a Porta comercial o el repartiment de bosses de selectiva, bujols airejats (per a l’orgànica) i bosses compostables entre els veïns i veïnes d’Igualada”.